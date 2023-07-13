وفاة صاحب كتاب "كائن لا تُحتمل خفّته" عن عمر 94 عاما

النقاط الرئيسية وفاة الكاتب التشيكي ميلان كونديرا في باريس عن عمر 94 عاما

اشتهر بكتابة رواية "وجود لا تُحتمل خفته" والتي غيرت مسار حياته للأبد

تم ملاحقته سياسيا واضطر للتخلي عن جنسيته التشيكية والهرب إلى فرنسا

توفي الكاتب التشيكي ميلان كونديرا ، مؤلف رواية The Unbearable Lightness of Being الذي عاش قرابة خمسة عقود في باريس، عن عمر يناهز 94 عامًا.





وأعلنت مكتبة مورافيا، التي تضم مجموعة كونديرا الشخصية، أنه توفي في شقته في باريس يوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض.





حصل كونديرا على جوائز تقديرية لطريقة تناوله للموضوعات والشخصيات التي تطفو بين الواقع وعالم الخيال.



تاريخ مثير وحياة حافلة





قدمت روايته الأولى The Joke ، التي نُشرت عام 1967، صورة لاذعة للنظام الشيوعي التشيكوسلوفاكي.





وقال آنذاك لصحيفة لوموند الفرنسية في عام 1976 إن تسمية أعماله بالسياسية هو تبسيط مبالغ فيه، وبالتالي إخفاء لأهميتها الحقيقية.





وقبل ذلك بعام ، تم وضع كونديرا على القائمة السوداء بعد انتقاده الغزو السوفيتي عام 1968 وأجبر أخيرًا على الهجرة مع زوجته فيرا إلى فرنسا التي حصل على جنسيتها.



كانت روايته الأولى الضحك والنسيان (1979)، وهي قصة في سبعة أجزاء أظهرت قوة الأنظمة الشمولية في محو أجزاء من التاريخ وخلق ماضٍ بديل.





رواية غيّرت مسار حياته





على الرغم من أنه لم يكن معروفًا برواية The Unbearable Lightness of Being، التي نُشرت بعد خمس سنوات، إلا أن الكتاب عزز سمعة كونديرا كروائي رائد لدى النقاد.





ليس ذلك فحسب، فقد كلفته تلك الرواية الجنسية التشيكوسلوفاكية التي لم يستعدها سوى في عام 2019.



تُرجمت أعمال كونديرا إلى أكثر من 20 لغة، وفاز بالعديد من الجوائز الأدبية، بما في ذلك جائزة Prix Europa-Litterature عن مجمل أعماله.





وتم ترشيحه عدة مرات لجائزة نوبل في الأدب لكن لم يكن له نصيب بالفوز بها.



