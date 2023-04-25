سيدفع ملايين الأستراليين قريبًا مبلغًا أقل مقابل الأدوية التي تستلزم وصفة طبية. فكيف حدث ذلك؟

النقاط الرئيسية: حوالي ستة ملايين أسترالي سيدفعون أقل مقابل أدويتهم

سيتم الكشف عن التأثير المالي لذلك في الميزانية التي سيقدمها أمين الخزانة جيم تشالمرز في 9 مايو

سيكون لذلك التغيير تأثير على أسعار أكثر من 320 دواءً في القائمة مخصصة لأمراض مثل أمراض القلب

سيجد ملايين الأستراليين الذين يعانون من حالات طبية مزمنة أنه من الأرخص بكثير الحصول على الأدوية بموجب إجراء جديد سيتم تضمينه في الميزانية الفيدرالية الشهر المقبل.





تخطط الحكومة للسماح للناس بشراء أدوية مدعومة لمدة شهرين بوصفة طبية واحدة، بدلاً من وصفتين منفصلتين.





وهذا يعني أن حوالي ستة ملايين أسترالي سيدفعون أقل مقابل أدويتهم ويقضون وقتًا أقل ذهابًا وإيابًا إلى الطبيب والصيدلية.



ومن المتوقع أن يؤدي التغيير، المقرر أن يبدأ في 1 سبتمبر، إلى توفير في الميزانية، حيث يحتاج المرضى إلى عدد أقل من الزيارات لطبيب الصحة العامة للحصول على الأدوية التي يحتاجونها.





سيتم الكشف عن التأثير المالي لذلك في الميزانية التي سيقدمها أمين الخزانة جيم تشالمرز في 9 مايو.





وستصبح مئات الأدوية أرخص في الحصول عليها بموجب هذه السياسة، التي تستهدف إلى حد كبير أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين ينفقون الكثير على الأدوية.



The fiscal impact of making hundreds of medicines cheaper for millions of Australians will be revealed in the budget to be handed down by Treasurer Jim Chalmers on 9 May. Source: AAP / Jono Searle سيكون لذلك التغيير تأثير على أسعار أكثر من 320 دواءً في القائمة مخصصة لأمراض مثل أمراض القلب والكوليسترول ومرض كرون وارتفاع ضغط الدم.





يمكن للأشخاص توفير ما يصل إلى 180 دولارًا سنويًا، إذا كان من الممكن وصف الدواء لمدة 60 يومًا بدلاً من 30 يومًا أو أكثر.





طرحت اللجنة الاستشارية للفوائد الصيدلانية الفكرة لأول مرة في عام 2018 عندما بحثت في السلامة المتعلقة بالسماح بتوزيع أدوية PBS المختارة للحالات المزمنة بكميات أكبر.



وأوصت اللجنة بالتحول من توفير إمدادات شهر واحد إلى إمدادات لمدة شهرين لكل عملية صرف للأدوية.





ولكن حتى مع التغيير، لا تزال قواعد صرف الأدوية في أستراليا أقل مرونة من الدول الأخرى، حيث تسمح نيوزيلندا بإمدادات لمدة 90 يومًا للحالات المزمنة وكندا 100 يوم.





سيظل الأطباء قادرين على اختيار كتابة وصفة طبية لتوفير إمدادات الدواء لمدة شهر للمرضى، بدلاً من شهرين.





وتقول الحكومة إن التغيير لن يؤدي إلى زيادة الطلب على الأدوية أو زيادة النقص.





لكن استطلاعًا جديدًا لنقابة الصيادلة الأسترالية أظهر أن متلقي الاستطلاع قلقون بشأن نقص الأدوية.





ووجد الاستطلاع الذي شمل 2500 شخص أن حوالي 80 في المائة يخشون أن تكون هذه هي النتيجة إذا تمكن المرضى من مضاعفة الأدوية التي يمكنهم الحصول عليها دفعة واحدة.



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قال رئيس النقابة الوطنية ترينت تومي: «نحن ندعو الحكومة الفيدرالية إلى إعادة النظر»، مضيفًا أن الخيار الأفضل هو خفض الدفع المشترك لـ PBS إلى 19 دولارًا، من 30 دولارًا.





وفي الوقت نفسه دعا أمين صندوق الظل أنجوس تايلور الدكتور تشالمرز إلى وضع مسار لإعادة الميزانية ليكون عناك فائض.





وقال إنه يتعين على الحكومة إيداع الأرباح المتوقعة من ضريبة السلع والدخل واستخدامها لخفض العجز.



«إذا لم تتمكن الحكومة من تحقيق فائض قوي مع أسعار السلع القوية الحالية والاقتصاد القوي الذي تركه التحالف لها، فمتى ستحقق فائضًا؟»





وقد التزم الدكتور تشالمرز باستيعاب معظم الزيادة في الإيرادات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ولكن ليس بتحقيق فائض.





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