"سبح مسافة 5 كيلومترات": العثور على الطفل المفقود المصاب بالتوحد في نهر بفيكتوريا

النقاط الرئيسية اختفاء طفل غمره 9 أعوام مصاب بالتوحد من منطقة Braybrook غرب ملبورن

قام الطفل بالسباحة مسافة 5 كيلومترات قبل أن يصيبه التعب

قام أحد المارة بملاحظة الطفل واتصل بالسلطات التي تمكنت من انقاذه

تنفست ولاية فيكتوريا الصعداء بعد أن تم العثور على الصبي المفقود بواسطة أحد أفراد الجمهور في نهر Maribyrnong بالقرب من منطقة Peerless Court حوالي 7.30 مساءً يوم الاثنين الماضي.





عندما وصلت النجدة من مركز شرطة Avondale Heights بعد ذلك بوقت قصير، بدا أن الصبي فاقدا للتركيز، منهكا على ضفة النهر، ويكافح من أجل التواصل مع المسعفين.



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قفزت عناصر الشرطة ورجال الانقاذ على ضفة النهر لإنقاذ الطفل، الذي لم يكن قادراً على المشي لأن ساقيه كانتا مخدرتين من البرد.





قاموا بحمله لمسافة حوالي 1.5 كيلومتر فوق تلة شديدة الانحدار إلى منطقة Peerless Court، حيث تم علاجه من قبل المسعفين.





تم التأكيد لاحقًا على أنه تم الإبلاغ عن فقد الصبي من منطقة Braybrook غر ملبورن قبل ساعتين.





تود الشرطة أيضًا أن تشكر الجمهور الذي اكتشف مكان تواجد الصبي وأبلغ مباشرة.





قال جيسي كوزاك المسؤول الأول من شرطة Avondale Heights، الذي أنقذ الصبي: "لم يكن الطفل يكافح في الماء فحسب، بل سرعان ما أدركنا أنه كان يكافح أيضًا للتواصل ولم يكن قادرًا على الصراخ طلبًا للمساعدة".



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"كان يرتجف في الماء، وعندما تمكنا من إنقاذه، كان منهكًا وغير قادر على المشي. لقد صُدمنا عندما أدركنا أنه تم الإبلاغ عن فقده في Braybrook وتمكن من السفر أسفل النهر إلى Avondale Heights".





جدير بالذكر ان المسافة بين النقطتين تبلغ حوالي 5 كيلومترات تقريبا.





"أود أن أشكر الجمهور الذي لاحظ الصبي في النهر وأبلغنا بذلك. لو لم يفعلوا ذلك، لكانت العواقب مأساوية ".



