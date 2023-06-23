تصاعد خطر العبودية الحديثة: خطة طموحة لمكافحة التجارة بالبشر والعمل القسري

النقاط الرئيسية: أعلن مفوض مكافحة العبودية في نيو ساوث ويلز، جيمس كوكايين، عن خطة جديدة تهدف إلى مكافحة العبودية الحديثة في الولاية

تعتبر العبودية الحديثة مشكلة عالمية، حيث يُقدر أن حوالي 50 مليون شخص يعانون منها على مستوى العالم

أستراليا تحتل المركز الثاني بعد المملكة المتحدة كثاني أكبر دولة تكافح العبودية الحديثة وفقًا لمؤشر Walk Free Global Slavery لعام 2023

تتضمن خطة مفوض مكافحة العبودية في نيو ساوث ويلز جيمس كوكايين العديد من الإجراءات المهمة، حيث سيتم حظر السلع المرتبطة بالعبودية الحديثة في عمليات الشراء الحكومية في نيو ساوث ويلز، كما سيتم تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية للكشف عن حالات العبودية الحديثة، وتأسيس خط ساخن خاص لتلقي تقارير الحوادث المتعلقة بالعبودية.





ويأتي ذلك في إطار قانون العبودية الحديثة الذي تم تنفيذه في نيو ساوث ويلز، وقد تم تحديد خطة لمدة ثلاث سنوات، بهدف توفير المساعدة لحوالي 16,400 شخص يُعتقد أنهم يعانون من حالات العبودية الحديثة في الولاية.



وتعتبر العبودية الحديثة مشكلة عالمية، حيث يُقدر أن حوالي 50 مليون شخص يعانون منها على مستوى العالم، مع زيادة قدرها 10 ملايين خلال السنوات الخمس الماضية، وفي أستراليا يُعتقد أن حوالي 40,000 شخص يعانون من حالات العبودية الحديثة، التي تشمل العمل القسري، والاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي، والزواج القسري.



The global incidence of modern slavery victims has increased by 10 million since 2018 to 50 million. The Asia-Pacific region has the highest number of people living in modern slavery. Credit: Walk Free The Global Slavery Index 2023 وفي هذا السياق، أعربت صوفي أوتيندي، المديرة التنفيذية للصندوق العالمي لإنهاء العبودية الحديثة، عن أملها في أن تحذو الولايات الأسترالية الأخرى حذو نيو ساوث ويلز في اتخاذ إجراءات أكثر استباقية لمكافحة العبودية الحديثة.





وأشارت أيضًا إلى أهمية التركيز على حماية النساء والفتيات اللاتي لا يزالن عُرضةً للزواج القسري والعمل القسري.



Modern slavery survivor and Global Fund to End Modern Slavery CEO Sophie Otiende and NSW Anti-slavery Commissioner James Cockayne launched the new plan. Source: AAP / Dan Himbrechts والجدير بالذكر أن أستراليا تحتل المركز الثاني بعد المملكة المتحدة كثاني أكبر دولة تكافح العبودية الحديثة وفقًا لمؤشر Walk Free Global Slavery لعام 2023، ولكن لا يزال هناك حاجة لمزيد من العمل لمواجهة استغلال العمال المهاجرين وتعزيز دعم الضحايا، حيث تم تسجيل 30 إدانة بجرائم العبودية الحديثة.



ما هي العبودية الحديثة؟

العبودية الحديثة هي مصطلح يشير إلى أشكال معاصرة من العبودية والاستغلال البشري.





وتشمل العديد من الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتجبر الأشخاص على العمل أو الخدمة تحت ظروف قاسية وغير إنسانية دون حرية وإرادة حقيقية، وتشمل أشكال العبودية الحديثة:



العمل القسري: حيث يجبر الأشخاص على العمل تحت التهديد أو الضغط أو العنف، ولا يحصلون على أجر عادل. الاتجار بالبشر: وهو استغلال الأشخاص عن طريق قوة الإكراه أو الخداع أو استغلال الظروف الضعيفة، وتشمل ضحايا الاتجار بالبشر الاستغلال الجنسي والعمل القسري. الزواج القسري: وهو تزويج الأشخاص بدون موافقتهم الحرة والمعلومة، وعادةً ما يكون الزواج القسري مرتبطًا بتقاليد وثقافات تجبر الأشخاص على الزواج ضد إرادتهم. استغلال العمالة: حيث يتم استغلال العمال عن طريق سوء المعاملة وعدم دفع أجور عادلة وتقديم ظروف عمل غير إنسانية. وتعمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الدولية على مكافحة العبودية الحديثة من خلال تشديد التشريعات وتعزيز الوعي وتقديم الدعم للضحايا ومحاكمة المجرمين.

The value of goods imported to Australia that have a connection with slavery is estimated to be US$17.4 billion. Credit: Walk Free Global Slavery Index 2023 أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





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