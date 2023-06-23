"تأخذنا لعوالم أخرى": فنانة عراقية تتحدث عن أسباب نجاح أغاني الزمن الجميل

Singer Karmelan

Singer Karmelan Credit: Singer Karmelan

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بمناسبة الذكرى الرابعة والتسعين لميلاد العندليب عبد الحليم حافظ، استعرضنا مع المغنية الأشورية الأسترالية كارملان أجمل أغاني الزمن الجميل.

حلّت في 21 حزيران يونيو ذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ الذي وُلد في عام 1929 وأغنى المكتبة الموسيقية العربية بأجمل الأغاني الخالدة رغم سنوات حياته السبعة والأربعين.

عانى العندليب صحياً جراء إصابته بالبلهارسيا وعمّقت وفاة والدته بعد مولده بفترة وجيزة من جراحه ثم توفي والده وهو صغير السن وكفله خاله متولي عماشة وكان أول من اكتشف صوت حليم الجميل.

عُرف عن العندليب – معشوق الجماهير لا سيما الشباب والشابات – حبه لبلدته "قرية الحلوات" في محافظة الشرقية وكان قد أنشأ وحدة صحية على نفقته الخاصة لخدمة أهل القرية والقرى المجاورة وردت له الدولة الجميل بتشييد تمثال له على مدخل القرية.
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Magdi Bolos
مجدي بولس عازف التشيللو المصري الأسترالي والفنان الراحل عبدالحليم Credit: Magdi Bolos
كارميلان هي مطربة آشورية من العراق تعيش في سيدني. عملت منذ بداية استقرارها بأستراليا في المجال الفني وقدمت أغاني وألبومات باللهجات العراقية المختلفة وشاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات.

سألنا كارملان عن رأيها بأسباب نجاح أغاني الزمن الجميل فقالت : "كلمات تلك الأغاني وألحانها تأخذنا لعوالم أخرى. أغاني هذا الزمن مختلفة، خفيفة وتُسمع بضعة مرات فقط أما أغاني الزمن الجميل فتتربع في القلوب والعقول. الأحاسيس والكلمات والألحان لا تُنسى من ذلك الزمن."

استمعوا إلى لقائنا مع الفنانة كارملان في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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