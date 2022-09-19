بعد عاصفة من الجدل: الأمير محمد بن سلمان لن يحضر جنازة الملكة إليزابيث

النقاط الرئيسية لم يعد من المتوقع حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جنازة الملكة إليزابيث

قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية يوم الأحد إن السعودية سيمثلها بدلاُ من ذلك الأمير تركي بن محمد آل سعود

تم مراقبة التمثيل السعودي في الجنازة عن كثب في ظل الحظر الدبلوماسي الذي فرضته الدول الغربية على الأمير محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي

قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية يوم الأحد إن السعودية سيمثلها بدلاُ من ذلك الأمير تركي بن محمد آل سعود وهو وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء منذ عام 2018.





الأمير تركي هو حفيد الملك الراحل فهد وأحد أفراد الجيل الجديد من العائلة المالكة الذي وصل إلى السلطة بدعم من الأمير محمد بن سلمان.





وأضاف المصدر أن التغيير على جدول الزيارة قررته السعودية.



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ودعت بريطانيا رؤساء دول من حلفائها للحضور، لكن يعود لتلك الدول تحديد من سيمثلها.





وتم مراقبة التمثيل السعودي في الجنازة عن كثب في ظل الحظر الدبلوماسي الذي فرضته الدول الغربية على الأمير محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي والذي تقول المخابرات الأمريكية إن ولي العهد يتحمل مسؤوليته.





وينفى محمد بن سلمان أي دور له في ذلك الحادث.





في عام 2020، سجنت المملكة العربية السعودية ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة و20 عاماً بتهمة قتل خاشقجي.





وكان قد تصاعد الجدل حول خطط الأمير السعودي لحضور جنازة الملكة بدعوة من بريطانيا.





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