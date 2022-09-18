"كانت قوة موحدة طوال فترة حكمها": أنتوني ألبانيزي يشيد بالملكة إليزابيث لحفاظها على "علاقة خاصة بأستراليا"

النقاط الرئيسية ألبانيزي يلتقي بالملك تشارلز الثالث ورئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس بعد أن وضع إكليلاً من الزهور تكريماً للملكة إليزابيث الثانية

أشاد ألبانيزي بالملكة إليزابيث الثانية لجهودها في الحفاظ على علاقة خاصة مع أستراليا

ستُبث جنازة الملكة يوم الإثنين الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق أستراليا

أشاد ألبانيزي بالملكة إليزابيث الثانية لجهودها في الحفاظ على علاقة خاصة مع أستراليا خلال كلمة مؤثرة ألقاها بعد وصوله إلى لندن.





وقال ألبانيزي في خطاب ألقاه خلال مأدبة غداء بمجلس أستراليا في لندن يوم السبت إن الملكة الراحلة كانت قوة موحدة طوال فترة حكمها التي استمرت 70 عاماً.





وأضاف: "حتى مع استمرار التاريخ في تشكيل هويتنا، وتطور الروابط بين بلدينا، فإن المودة والاحترام لصاحبة الجلالة يظلان ثابتين دون تغيير".



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"الملكة تجاوزت الحواجز. يمكن أن تكون من أنصار الجمهورية ولا تشعر سوى بالاحترام تجاهها".





خلال زيارة لها إلى أستراليا في عام 2000 بعد أشهر من إجراء أستراليا استفتاءً على تحولها إلى جمهورية، أعربت الملكة عن ارتباطها العميق بالأمة.





وقالت الملكة إنها "شعرت بأنها جزء من هذه الأرض الوعرة والصادقة والمبدعة" و"شاركت في الأفراح والأحزان والتحديات والتغييرات التي شكلت تاريخ هذا البلد".



واستذكر ألبانيزي زيارات الملكة الـ 16 إلى أستراليا، بما في ذلك مشاركتها في السباقات مع رئيس الوزراء السابق بوب هوك في عام 1988، والتي وصفها بأنها "واحدة من أكثر التجارب الأسترالية على الإطلاق".



احتفلت بأوقاتنا السعيدة

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كما أشاد بولاء الملكة والتزامها الراسخ بالحياة الملكية.





وقال رئيس الوزراء: "لقد احتفلت بأوقاتنا السعيدة، ووقفت معنا في أوقات محنتنا، وقدمت التعاطف والراحة عندما كانت هناك حاجة ماسة إليها".





بعد فترة وجيزة من وصوله، وضع ألبانيزي وشريكته جودي هايدون باقة صغيرة من الزهور البيضاء في غرين بارك في وستمنستر.





وقال "إنه لشرف عظيم أن أمثل أستراليا هنا".



لقاء ألبانيزي مع ليز تراس

وقّع ألبانيزي والسيدة هايدون والحاكم العام ديفيد هيرلي في وقت لاحق كتاب التعازي الرسمي في لانكستر هاوس في لندن.



والتقى رئيس الوزراء إلى جانب زعماء العالم الآخرين بالملك تشارلز الثالث في وقت لاحق من اليوم، مما عزز أهمية أستراليا للملك الجديد.





كما التقى ألبانيزي برئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس.





واعتبرت رئاسة الوزراء البريطانية اللقاء بأنه محادثة ودية أكثر مما هي محادثات ثنائية رسمية. وتبادل الزعيمان التعازي، وتحدثا عن استمرار العلاقات الوثيقة على جميع المستويات بين أستراليا والمملكة المتحدة.





وقال ألبانيزي إن جنازة الملكة ستكون "يوماً قاتماً".





وأضاف: "لكنه سيكون أيضاً يوماً للاحتفال بالحياة الطيبة، حياة من الخدمة".





وستُبث جنازة الملكة يوم الإثنين الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق أستراليا.





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