النقاط الرئيسية ألبانيزي يضع إكليلاً من الزهور تكريماً للملكة عقب وصوله إلى لندن

المراسم في لندن جارية على قدم وساق لدفن الملكة

كان ألبانيزي قد غادر ليلة الجمعة أستراليا برفقة الحاكم العام ديفيد هيرلي وعشرة أستراليين من عامة الشعب من بينهم السيد داني عبد الله

وصل رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إلى لندن اليوم للمشاركة في المرسم الجنائزية للملكة إليزابيث الثانية.



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وكان ألبانيزي قد غادر ليلة الجمعة أستراليا برفقة الحاكم العام ديفيد هيرلي وعشرة أستراليين من عامة الشعب من بينهم السيد داني عبد الله احد مؤسسي جمعية I4 give الذي فقد أولاده الثلاثة في حادث دهس على يد سائق مخمور.





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وسينضم ألبانيزي إلى قادة العالم الآخرين في العاصمة البريطانية لتقديم الاحترام واجياء ذكرى الملكة الراحلة.





وسيحضى ألبانيزي بشرف القاء النظرة الاخيرة على نعش الملكة المسجى في قاعة من قاعات قصر ويستمنستر بلندن.





ومن المقرر أيضا أن يلتقي رئيس الوزراء الاسترالي إلى جائب نظرائه من دول الكومنويلث الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام.





يأتي ذلك فيما بدأت الحشود المرور أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية المسجى في قصر ويستمنستر حتى موعد الجنازة الوطنية الاثنين المقبل، بعد مسيرة انطلقت من قصر باكنغهام وتقدمها أبناؤها.





وبعد مغادرة قصر باكنغهام على عربة مدفع تجرها خيول، سيبقى نعش الملكة التي توفيت الخميس الماضي عن 96 عاما في أقدم قاعة في البرلمان البريطاني على منصة حتى الجنازة الوطنية.





هذا وحذرت السلطات من ان طابور الانتظار للمرور من امام النعش قد يطول لمسافة ثمانية كيلومترات فيما خيم بعض السكان ليلا وسط اجواء ماطرة بانتظار دورهم للمرور.





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