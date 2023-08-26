ولاية أسترالية تتوسع في منح إجازات مرضية مدفوعة الأجر. فهل أنتم من المستحقين؟

النقاط الرئيسية: تمت إضافة المزيد من المهن إلى البرنامج الذي يعد سابقة في أستراليا

تم إطلاق البرنامج في مارس 2022 على خلفية الوباء

يمكن للعمال المؤقتين التحقق مما إذا كانوا مؤهلين للبرنامج من خلال تطبيق Service Victoria

أصبح مصففو الشعر وسائقو خدمات التوصيل بالمشاركة ومدربو اللياقة البدنية في فيكتوريا مؤهلين الآن للحصول على إجازات مرضية تمولها الحكومة بعد أن وسعت حكومة الولاية برنامجًا تجريبيًا.





تمت إضافة المزيد من المهن إلى البرنامج الذي يعد سابقة في أستراليا والذي يدفع استحقاقات الإجازة المرضية للعمال المؤقتين الذين لم يكونوا ليحصلوا عليها لولا ذلك.





تم إطلاق البرنامج في مارس 2022 على خلفية الوباء، بعد أن أظهر تأثير عمليات الإغلاق في فيكتوريا والحرمان الذي سببته للعمال المؤقتين من استحقاقات الإجازات المرضية.



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العاملون في مجال دعم المجتمع، وسائقو سيارات الأجرة ورحلات التوصيل بالمشاركة، ومدربو اللياقة البدنية، والعاملون في السياحة والترفيه في الهواء الطلق، وعمال المصانع، وجامعو الفاكهة، ومصففو الشعر هم من ضمن أولئك الذين تمت إضافتهم إلى البرنامج.





قال وزير العمل بالولاية بن كارول يوم السبت إن الناس يجب ألا يضطروا أبدًا للاختيار بين الذهاب إلى العمل مرضى أو البقاء في المنزل بدون أجر.





وقال: «العمل غير الآمن له عواقب وخيمة، ونحن نعلم مدى أهمية حصول الناس على الدعم وبالتأكيد يحتاجون إلى البقاء في المنزل والتعافي إذا كانوا مرضى أو يعتنون بأحد أحبائهم».



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يمكن للعمال المؤقتين التحقق مما إذا كانوا مؤهلين للبرنامج من خلال تطبيق Service Victoria.





إذا كان المستفيدون مؤهلين، يمكنهم الحصول على ما يصل إلى 38 ساعة سنويًا من الإجازات المرضية وإجازات تقديم الرعاية مدفوعة الأجر، ويتم دفعها بحد أدنى للأجور يبلغ 23.23 دولارًا في الساعة.





قال السيد كارول إن المخطط الذي تبلغ قيمته 245.7 مليون دولار يمنح العمال الأمن المالي للبقاء في المنزل عندما يحتاجون إلى ذلك.



