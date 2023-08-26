ولاية أسترالية تتوسع في منح إجازات مرضية مدفوعة الأجر. فهل أنتم من المستحقين؟

قامت فيكتوريا بتوسيع قائمة الوظائف المؤهلة للحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر بتمويل من الحكومة، وهو مخطط تم إطلاقه لمعالجة تأثير إغلاقات COVID على العمال المؤقتين والتي كشفت عن فجوات في استحقاقات الإجازات المرضية.

A group of young people exercise with an instructor in park

Community support workers, taxi and rideshare drivers, fitness instructors, tourism and outdoor recreation workers, factory workers, fruit pickers and hairdressers are some of the occupations that have been added to the Victorian government scheme. Source: AAP / Moodboard

النقاط الرئيسية:
  • تمت إضافة المزيد من المهن إلى البرنامج الذي يعد سابقة في أستراليا
  • تم إطلاق البرنامج في مارس 2022 على خلفية الوباء
  • يمكن للعمال المؤقتين التحقق مما إذا كانوا مؤهلين للبرنامج من خلال تطبيق Service Victoria
أصبح مصففو الشعر وسائقو خدمات التوصيل بالمشاركة ومدربو اللياقة البدنية في فيكتوريا مؤهلين الآن للحصول على إجازات مرضية تمولها الحكومة بعد أن وسعت حكومة الولاية برنامجًا تجريبيًا.

تمت إضافة المزيد من المهن إلى البرنامج الذي يعد سابقة في أستراليا والذي يدفع استحقاقات الإجازة المرضية للعمال المؤقتين الذين لم يكونوا ليحصلوا عليها لولا ذلك.

تم إطلاق البرنامج في مارس 2022 على خلفية الوباء، بعد أن أظهر تأثير عمليات الإغلاق في فيكتوريا والحرمان الذي سببته للعمال المؤقتين من استحقاقات الإجازات المرضية.
اقرأ المزيد

مقتل طفلين واصابة آخر بعد اصطدام سيارة بشجرة في جنوب سيدني

العاملون في مجال دعم المجتمع، وسائقو سيارات الأجرة ورحلات التوصيل بالمشاركة، ومدربو اللياقة البدنية، والعاملون في السياحة والترفيه في الهواء الطلق، وعمال المصانع، وجامعو الفاكهة، ومصففو الشعر هم من ضمن أولئك الذين تمت إضافتهم إلى البرنامج.

قال وزير العمل بالولاية بن كارول يوم السبت إن الناس يجب ألا يضطروا أبدًا للاختيار بين الذهاب إلى العمل مرضى أو البقاء في المنزل بدون أجر.

وقال: «العمل غير الآمن له عواقب وخيمة، ونحن نعلم مدى أهمية حصول الناس على الدعم وبالتأكيد يحتاجون إلى البقاء في المنزل والتعافي إذا كانوا مرضى أو يعتنون بأحد أحبائهم».
اقرأ المزيد

وفاة الصحافي البارز وناشر جريدة السفير اللبنانية طلال سلمان

يمكن للعمال المؤقتين التحقق مما إذا كانوا مؤهلين للبرنامج من خلال تطبيق Service Victoria.

إذا كان المستفيدون مؤهلين، يمكنهم الحصول على ما يصل إلى 38 ساعة سنويًا من الإجازات المرضية وإجازات تقديم الرعاية مدفوعة الأجر، ويتم دفعها بحد أدنى للأجور يبلغ 23.23 دولارًا في الساعة.

قال السيد كارول إن المخطط الذي تبلغ قيمته 245.7 مليون دولار يمنح العمال الأمن المالي للبقاء في المنزل عندما يحتاجون إلى ذلك.

توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

شارك
نشر في: 27/08/2023 9:03am
المصدر: AAP
Available in other languages
الموضوع
Australia

اخترنا لك

Full length image of two men walking together in a hurry

Immigration update: These Australian visas are now being processed within days

15:27
Man with old father reading a document at home

Scrap permanent parent migration unless 'immediate family' redefined, report recommends

L1000318.jpg

Các lễ hội ngắm hoa đào tại Sydney và Melbourne trong năm 2023

09:57
A worker spreads out wet rice grain to dry under the sun

India's non-basmati white rice export ban sparks concern among Australian importers and distributors

12:32
IMG_1449.jpg

'بدأت مشروعها من المنزل': كيف نجحت هذه المهاجرة في تحقيق حلمها في أستراليا؟

Passengers of a plane sit in the waiting area.

اعتقال رجل هدّد بتفجير قنبلة على متن رحلة متجهة من سيدني إلى كوالالمبور

10:32
350368935_177752725250813_2492643041358254164_n.jpg

'We were the only Muslim family in town': How Abeer embraced life in the outback

A woman in a long sleeve red shirt and blue shorts.

بطلة إسبانيا أولغا كارمونا تُصدم بخبر وفاة والدها بعد المباراة النهائية: ماذا قالت له؟