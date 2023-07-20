الأستراليون يلجأون إلى إجراءات يائسة لمواجهة أزمة الغلاء

يضطر المزيد من الأستراليين إلى استخدام خدمات اشترِ الآن وادفع لاحقاً لشراء الأساسيات الحياتية مثل الطعام والبنزين، فيما تستمر أزمة تكلفة المعيشة والتضخم في أستراليا.

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A homeless woman sits on a street corner in central Brisbane, Friday, June 9, 2017. (AAP Image/Dan Peled) NO ARCHIVING Source: AAP / DAN PELED/AAPIMAGE

أظهر استطلاع جديد للمستشارين الماليين أن أكثر من 80 في المائة قالوا بأن العملاء يستخدمون اشترِ الآن وادفع لاحقاً لسداد فواتيرهم اليومية.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته Financial Counselling Australia أن الكثير من الخبراء الماليين قلقون بشكل متزايد بشأن كيفية استخدام الناس لخدمات شترِ الآن وادفع لاحقاً في شراء حاجياتهم.
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من بين أكثر من 500 مستشار مالي أكملوا الاستطلاع، قال 71 في المائة إن العملاء يستخدمون اشترِ الآن وادفع لاحقاً لشراء الطعام، بينما قال 41 في المائة إنهم يستخدمونها لشراء البنزين.

وكشفت النتائج أيضاً أن حوالي الثلث قالوا إن العملاء يستخدمون خدمات اشترِ الآن وادفع لاحقاً لسداد فواتير الطاقة، في حين قال 93 في المائة إن المزيد من العملاء يستخدمونها للمشتريات العامة.
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نشر في: 20/07/2023 1:50pm
آخر تحديث: 20/07/2023 2:04pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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