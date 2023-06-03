العثور على أم تركت رضيعتها في الفناء الخلفي لأحد المنازل في سيدني خشية الترحيل

النقاط الرئيسية: كانت الطفلة تبلغ من العمر ساعات فقط وكان الحبل السري لا يزال ملتصقًا بها

تقدمت امرأة الشهر الماضي قائلة إنها الأم، ومع اختبارات الحمض النووي تأكدت هويتها

تعتقد السلطات أنها ربما كانت قلقة بشأن الترحيل

تم التعرف على امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا على أنها أم لطفلة حديثة الولادة وجدت مهجورة خارج منزل في سيدني.





كانت الطفلة تبلغ من العمر ساعات فقط وكان الحبل السري لا يزال ملتصقًا بها عندما تم العثور عليها في عقار في بلاكتاون، في غرب المدينة، الشهر الماضي.





وتقدمت امرأة الشهر الماضي قائلة إنها الأم، ومع اختبارات الحمض النووي تأكدت هويتها.



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وقال قائد منطقة شرطة بلاكتاون بالإنابة جيسون بيتروسكا لوكالة AAP يوم السبت: «بعد تحقيقات مكثفة، تم التعرف على امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا على أنها أم الطفل».





انتقلت الأسرة التي عثرت على الطفل إلى المنطقة قبل أسبوع وقالت إنها سمعت ضجيجًا في الخارج قبل الاكتشاف في 21 أبريل.





وبحسب ما ورد كانت المرأة معروفة للعائلة التي تعيش في عقار في شارع جيرا ووصلت مؤخرًا إلى أستراليا بتأشيرة عمل، وفقًا لصحيفة Saturday Telegraph.





وذكرت الصحيفة أن سكان المنزل لم يكونوا على علم بأنها حامل ولا أنها ولدت.





تم نقل الطفلة الرضيعة من قبل الشرطة إلى مستشفى بلاكتاون وكانت بصحة جيدة.



وفي وقت لاحق، تولت وزارة المجتمعات والعدل رعايتها، حيث قالت متحدثة باسم الوزارة إن الطفلة «سعيدة وبصحة جيدة» ولديها حاضنة.





تزايدت المخاوف بشأن حالة الأم التي تم حثها على الذهاب إلى المستشفى أو مركز الشرطة في أقرب وقت ممكن.





وقال القائم بأعمال المفتش ديفيد ماكينيرني من شرطة بلاكتاون بعد الاكتشاف: «نحن قلقون حقًا بشأن صحتها».



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«يمكن أن تكون الولادة مؤلمة للغاية ونحن قلقون على سلامتها ورفاهيتها، جسديًا وعقليًا. نحن نحاول مساعدتها.





«إنه أمر مقلق للغاية، لكنها لن تتعرض لأي مشكلة مع الشرطة. أريد أن أشدد على ذلك.





«نحن نناشدها أن تتقدم للحصول على بعض المساعدة ونحن سنساعدها».





تعتقد السلطات أنها ربما كانت قلقة بشأن الترحيل إذا علم مسؤولو الهجرة أنها حامل أو أنها أنجبت طفلاً.





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