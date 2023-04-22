تتزايد المخاوف على والدة طفلة رضيعة حديثة الولادة تُركت في المنزل بمفردها في سيدني

تحث الشرطة أم جديدة على طلب المساعدة ، بعد العثور على طفل عمره أيام في منزل في بلاكتاون.

A NSW Police officer is seen in Sydney, Wednesday, May 6, 2015. (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING

Fears are now growing for the condition of the mother who has been missing for two days. Source: AAP

النقاط الرئيسية:
  • أعلنت الشرطة عن قلقها على أم لا تزال مفقودة بعد العثور على رضيعة حديثة الولادة مهجورة في منزل في غرب سيدني
  • يُعتقد أن الطفلة قد تُركت في المنزل بين الساعة 12:30 ظهراً و 2:40 مساءً يوم الجمعة
  • تم حث المرأة على الذهاب إلى المستشفى أو الاتصال بسيارة إسعاف أو الذهاب إلى مركز الشرطة في أسرع وقت ممكن
أعلنت الشرطة عن قلقها على أم لا تزال مفقودة بعد العثور على رضيعة حديثة الولادة مهجورة في منزل في غرب سيدني.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى منزل في بلاكتاون بعد ظهر يوم الجمعة حيث عثروا على الطفلة، التي يعتقد أنها عمرها أيام، ونقلوها إلى مستشفى بلاكتاون.

ويُعتقد أن الطفلة قد تُركت في المنزل بين الساعة 12:30 ظهراً و 2:40 مساءً يوم الجمعة.

وتتزايد المخاوف الآن على حالة الأم المفقودة منذ يومين.

"نحاول مساعدتها"

وقال القائم بالأعمال المفتش ديفيد ماكينيرني من شرطة بلاكتاون للصحفيين يوم السبت "نحن قلقون حقا بشأن صحت الأم".
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"الولادة يمكن أن تكون مؤلمة للغاية ونحن قلقون على سلامتها، جسدياً وعقلياً، ونحن نحاول العثور عليها لمساعدتها".

"إنه أمر مقلق للغاية، وأريد أن أكد أنه ليس هناك أي مشكلة، نحن نناشدها أن تتقدم للحصول على بعض المساعدة".

وتم حث المرأة على الذهاب إلى المستشفى أو الاتصال بسيارة إسعاف أو الذهاب إلى مركز الشرطة في أسرع وقت ممكن.

ولا تزال الطفلة في مستشفى بلاكتاون يوم السبت، وستتم رعايتها بعد خروجها من المستشفى.

نداء للحصول على معلومات

وجمع المحققون يوم الجمعة لقطات كاميرات مراقبة من سكان مجاورة تظهر سيارة تصل إلى المنزل ويعتقدون أنها قد تساعد في تحقيقهم.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة AAP إن المكان الذي تركت فيه الطفلة يُعتقد أنه "عشوائي تماماً" وليس له صلة بالأم.
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وكانت الأسرة التي اكتشفت الطفلة قد انتقلت إلى المنطقة قبل أسبوع، وقالت إنها سمعت ضجيجاً في الخارج قبل أكتشاف وجود طفلة بمفردها.

على إي شخص لديه معلومات الاتصال ببرنامج Crime Stoppers على 1800333000.

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نشر في: 22/04/2023 4:12pm
آخر تحديث: 22/04/2023 4:15pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: AAP
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