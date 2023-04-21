"الإعلان يقرب بين بلدينا": سيحصل النيوزيلنديون المقيمون في أستراليا على الجنسية الأسترالية

النقاط الرئيسية: سيتمكن مئات الآلاف من النيوزيلنديين الذين يعيشون في أستراليا من المطالبة بالجنسية

جميع الذين عاشوا في أستراليا لمدة أربع سنوات على الأقل لن يحتاجوا إلى إقامة دائمة قبل الحصول على الجنسية

سيجلب القرار مجموعة كبيرة من الحقوق التي لا يتمتع بها حالياً العديد من النيوزيلنديين في أستراليا

سيتمكن مئات الآلاف من النيوزيلنديين الذين يعيشون في أستراليا من المطالبة بالجنسية حيث تواصل حكومة ألبانيزي تغيير نظام الهجرة.





وقد يشهد الإعلان، الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين لاتفاق السفر عبر تسمانيا، ما يقرب من 400 ألف شخص من أصل 700 ألف يعيشون في أستراليا مؤهلين للحصول على الجنسية، وفقاً للحكومة الأسترالية.





وألغت التغييرات قراراً صدر عام 2001 عن حكومة جون هوارد الائتلافية بمنع النيوزيلنديين من الحصول على الجنسية، وإجبارهم على فئة خاصة أو تأشيرات إقامة مؤقتة.





وهذا يعني أنه اعتباراً من شهر تموز/يوليو، ستتم إزالة العقبات السابقة التي تحول دون الحصول على الجنسية بما في ذلك اختبارات الدخل والصحة، مما يسمح للنيوزيلنديين بأن يصبحوا مواطنين بعد أربع سنوات من العيش في أستراليا.



The federal government has announced a priority list for temporary visa holders it wants to fast-track through international border restrictions. Source: Flickr وسيجلب القرار مجموعة كبيرة من الحقوق التي لا يتمتع بها حالياً العديد من النيوزيلنديين في أستراليا.





وتشمل هذه الوصول إلى مزايا الرعاية الاجتماعية الرئيسية، وقروض الطلاب، ودعم الإعاقة، والإسكان العام، والقدرة على العمل في الخدمة العامة أو في القوات المسلحة والتصويت.





وينما يتمتع الأستراليون الذين يعيشون في نيوزيلندا بالفعل بكل هذه المزايا.





وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه فخور بتقديم مزيد من التقدير للنيوزيلنديين الذين يعملون و "يبنون حياتهم" في أستراليا.





وقال في بيان يوم الجمعة "أستراليا ونيوزيلندا لديهما صداقة عميقة تشكلت عبر تاريخنا وقيمنا المشتركة ونظرتنا المشتركة ... أتطلع إلى تعزيز علاقتنا".





وسيستمر تطبيق التقييمات القياسية مثل فحص الأحرف واختبارات الكفاءة في اللغة الإنجليزية، كما هو الحال مع جميع المتقدمين للحصول على الجنسية الأسترالية.



ويصل رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز إلى أستراليا يوم السبت، ومن المتوقع أن يناقش التغييرات مع نظيره الأسترالي في اليوم التالي.





وقال السيد هيبكنز إن الإعلان "يقرب بين بلدينا".





وقال "هذا هو أكبر تحسن في حقوق النيوزيلنديين الذين يعيشون في أستراليا منذ جيل ويعيد معظم الحقوق التي كانت للنيوزيلنديين في أستراليا قبل إبطالها في عام 2001".





وفرحت ساندي بويس المقيمة في بيرث، وهي في الخمسينيات من عمرها، عندما علمت بالأخبار، وقالت لـ SBS News إن القرار أنهى إحساس "النسيان" الذي شعرت به منذ وصولها لأول مرة إلى أستراليا في عام 2008.





وعاشت السيدة بويس منذ ذلك الحين في معظم الولايات باستثناء نيو ساوث ويلز، في حين أن ابنتها وحفيدها الوحيد يقيمان في برزبين.





"أنا سعيدة جداً اليوم، لا توجد كلمات أصف فيها سعادتي".



New Zealander Sandy Boyce, who moved to Australia in 2008, says she is "ecstatic" about the changes. Credit: Supplied وتعيش السيدة بويس وزوجها، اللذين وصلى إلى أستراليا منذ سنين، في منزل في بيرث.





"هذا هو المكان الذي نريد نكمل حياتنا فيه، أريد أن أصبح مواطنة أسترالية".





وقال وزير الهجرة أندرو جايلز إن القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تموز/يولي ، سيحدث "فرقًا كبيرًا" في حياة النيوزيلنديين الذين يعيشون في أستراليا.





وقال "أستراليا دولة مبنية على المواطنة. ومن العدل أن تصبح فرصة الحصول على الجنسية الأسترالية أسهل بالنسبة لأصدقائنا وحلفائنا المقربين".



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وفي شباط/فبراير، كشف ألبانيزي عن قرار "منطقي" لتخفيف نهج أستراليا في الترحيل، والذي شهد إرسال مواطنين نيوزيلنديين إلى بلادهم لارتكابهم جرائم صغيرة، على الرغم من أنهم قضوا الغالبية العظمى من حياتهم في أستراليا.





وبموجب المبادئ التوجيهية التي قدمها السيد جايلز، سيُطلب من السلطات النظر في المدة التي قضاها الشخص في أستراليا قبل ترحيله.





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