العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية كانت تقل أكثر من ألف اسير أسترالي قبالة الفيليبين

غرقت مونتيفيديو مارو في تموز/يوليو 1942 وعلى متنها أكثر من 900 أسترالي. يقول البعض إن اكتشاف حطامها "يغلق فصلاً مروعاً" في التاريخ العسكري.

A black and white photo of a ship on the sea.

The Montevideo Maru was a Japanese passenger ship. Source: Supplied / Australian War Memorial

النقاط الرئيسية:
  • غرقت سفينة مونتيفيديو مارو في تموز/يوليو 1942 وعلى متنها أكثر من 900 سجين أسترالي
  • تم اكتشاف حطام السفينة اليابانية قبالة سواحل الفلبين في وقت سابق من هذا الشهر
  • لن يتم إزالة أي قطع أثرية أو رفات بشرية من الحطام
تم إغراقها من قبل غواصة أمريكية خلال الحرب العالمية الثانية في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية الدولية في التاريخ.

والآن بعد 80 عاماً، تم اكتشاف حطام سفينة نقل يابانية كانت تقل أكثر من 1000 سجين معظمهم من الأستراليين عندما غرقت، قبالة سواحل الفلبين.

وعثر فريق رحلة استكشافية، بقيادة رجل الأعمال الأسترالي، وفاعل الخير في التاريخ البحري، والمستكشف، ومدير مؤسسة Silentworld غير الربحية، جون مولين، على حطام مونتفيديو مارو في وقت سابق من هذا الشهر.
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وقال مولين: "اكتشاف مونتفيديو مارو يغلق فصلاً مروعاً في التاريخ العسكري والبحري الدولي".

"انتظرت العائلات سنوات للحصول على أخبار عن أحبائها المفقودين، قبل أن تعلم بالنتيجة المأساوية للغرق. ولم يتقبل البعض أبدًا أن أحبائهم كانوا من بين الضحايا".

وعلق رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يوم السبت على الموضوع.

وكتب على تويتر: "أخيراً، تم العثور على مكان راحة الأرواح المفقودة في مونتيفيديو مارو".

واضاف "من بين 1060 سجينا كانوا على متنها 850 من افراد الخدمة الاسترالية فقدوا حياتهم.

"نأمل أن تجلب أخبار اليوم قدراً من الراحة لأحبائهم الذين ظلوا منتظرين لفترة طويلة".

من مات في كارثة مونتيفيديو مارو؟

كانت مونتيفيديو مارو تحمل ما يقرب من 1060 أسير حرب ومدنياً عندما نسفتها حاملة الطائرات يو إس إس ستورجون في 1 يوليو 1942.

وكان طاقم الغواصة الأمريكية مواطنين غير مدركين لدول الحلفاء، الذين تم أسرهم في سقوط رابول في غينيا الجديدة قبل بضعة أشهر، وكانوا على متن السفينة في ذلك الوقت.

وقُتل ما يقدر بنحو 979 أسترالياً في ما أصبح أسوأ كارثة بحرية في البلاد، إلى جانب 33 من طاقم سفينة الشحن النرويجية هيرستين و 20 من الحراس وطاقم اليابانيين.

وتأثرت 14 دولة على الأقل بالمأساة، بما في ذلك أستراليا والدنمارك وإنجلترا وإستونيا وفنلندا واليابان وإيرلندا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج واسكتلندا وجزر سليمان والسويد والولايات المتحدة.

كيف تم العثور على حطام مونتفيديو مارو؟

تم اطلاق مهمة العثور على موقع حطام مونتيفيديو مارو من قبل مؤسسة Silentworld وشركة Fugro الهولندية المتخصصة في مسح أعماق البحار، بدعم من وزارة الدفاع الأسترالية.

وبدأوا البحث في 6 نيسان/أبريل في بحر الصين الجنوبي، 110 كيلومترات شمال غرب جزيرة لوزون ، أكبر جزيرة في الفلبين وأكثرها اكتظاظاً بالسكان.

وتم تسجيل رؤية إيجابية على عمق أكثر من 4000 متر بعد 12 يوماً فقط، باستخدام أحدث التقنيات.
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The wreck of the Montevideo Maru was discovered off the coast of the Philippines. Source: Supplied / Silentworld Foundation
ثم كان لا بد من التحقق من الحطام باستخدام تحليل الخبراء من فريق من علماء الآثار البحرية، والمتخصصين في العمليات والبحوث، وضباط البحرية السابقين.

وقالت مؤسسة سايلنت وورلد فاونديشن إنه لن يتم إزالة أي قطع أثرية أو رفات بشرية من الحطام، مع تسجيل الموقع لأغراض البحث.

وقال مولين: "أنا فخور بأن أكون مواطناً في بلد لا ينسى أبداً أو يتوقف عن البحث عن أولئك الذين فقدوا أثناء أداء الواجب، بغض النظر عن السنوات التي قد تمر".

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نشر في: 22/04/2023 6:30am
آخر تحديث: 22/04/2023 3:04pm
By Amy Hall
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
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