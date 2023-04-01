أليكس غرينتش لا يتوقع إعتذار مارك لاثام بعد تغريدة "مؤذية للغاية" معادية للمثليين

النقاط الرئيسية: نشر زعيم One Nation في نيو ساوث ويلز، مارك لاثام، تغريدة معادية للمثليين استهدفت النائب المستقل أليكس غرينتش يوم الخميس

قال غرينتش إنه لا يتوقع اعتذاراً من السيد لاثام

كان غرينتش أكثر قلقاً بشأن تأثير التشريع الحالي في نيو ساوث ويلز

قال النائب المستقل أليكس غرينتش إنه لا يتوقع اعتذاراً بعد أن كان هدفاً لتغريدة معادية للمثليين من قبل زعيم NSW One Nation مارك لاثام.





وقال غرينتش إنه لا يريد أن يضيع وقته في التعامل مع منشور على التويتر المحذوف الآن من قبل زعيم حزب العمال الفيدرالي الذي كان مرة واحدة تحول إلى عضو البرلمان عن حزب One Nation، لكنه اعترف بأن ذلك أثر عليه.





وقال عضو في سيدني لراديو ايه بي سي يوم الجمعة "إنه مؤلم للغاية عندما يكون هناك هجوم دنيء ضد المثليين".





"ليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا لي ... هذا الأذى [لكنه] سرعان ما تحول إلى دافع للتأكد من أننا نلغي القوانين التي تسمح لمجتمعي بالتعرض للتمييز".





"تماماً كما هي تعليقات السيد لاثام، فإن تأثير التشريع الحالي في نيو ساوث ويلز أكثر رعباً".





توجهت السناتور بولين هانسون، الزعيمة الفيدرالية في One Nation، التي ظهرت في تجمع مناهض للمتحولين جنسياً الأسبوع الماضي في كانبرا، إلى موقع تويتر يوم الخميس لإدانة هجوم السيد لاثام ضد المثليين.



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وقالت السناتور هانسون إنها حاولت الاتصال بالنائب المثير للجدل عدة مرات لتطلب منه إصدار اعتذار علني لكنه لم يرد.





ورفض مكتبها صباح الجمعة الإفصاح عما إذا كان السيد لاثام قد رد منذ ذلك الحين، قائلا إن أي رد آخر "متروك لمارك لاثام".





ورفض غرينتش تدخل السناتور هانسون ووصفه بأنه "كلمات جوفاء"، مشيراً إلى اقتراحها الأخير في مجلس الشيوخ والذي "استهدف مجتمع المتحولين جنسياً".





وقال "هذا حزب يقوم على مهاجمة الأقليات المختلفة داخل مجتمعنا الواحد تلو الآخر".





"بالتأكيد، ربما شعرت بالحرج من محتوى ما قاله زعيم ولايتها، لكن الإجراءات التي اتخذتها كانت باستمرار مناهضة لمجتمع الميم في مجلس الشيوخ".



وقال رئيس الوزراء كريس مينز، الذي من المتوقع أن يخاطب مباشرة تغريدة السيد لاثام في وقت لاحق يوم الجمعة، في اجتماع غرفة الحزب أن السياسة في نيو ساوث ويلز لا ينبغي أن تنحدر إلى إهانات شخصية بغض النظر عن مدى اختلاف الناس.





وشجع نواب حزب العمال على الاستمرار في الاحترام التي اتسمت بها الحملة الانتخابية للولاية والتعامل مع كل نقاش ومحادثة باحترام.





وقال في أول اجتماع لتجمع حزب العمال منذ الانتخابات "نؤكد وجهة نظرنا ونقول إننا نسير في اتجاه مختلف".





"ليست هناك حاجة للسباق لأن يكون لدينا إهانات شخصية، لسنا بحاجة إلى القيام بذلك في سياسة نيو ساوث ويلز."





تم نشر تغريدة السيد لاثام رداً على مقال إخباري وصفه فيه غرينتش بأنه "إنسان مثير للاشمئزاز".





جاء المنشور في أعقاب استهداف محتجين من مجتمع الميم خارج الكنيسة حيث كان السيد لاثام يتحدث عن الحرية الدينية وحقوق الوالدين الأسبوع الماضي.



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وتم حذف التغريدة ، التي نُشرت بعد الساعة 10 صباحاً بقليل يوم الخميس، في غضون ساعات قليلة، لكن تم مشاركة لقطات الشاشة على نطاق واسع بواسطة حسابات أخرى.





انضم السيد لاثام إلى One Nation في عام 2018. وقد تم التصويت عليه مرة أخرى في مجلس الشيوخ في انتخابات نيو ساوث ويلز يوم السبت، مما منح الحزب ثلاثة نواب في المجلس المكون من 42 مقعداً.





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