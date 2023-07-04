أخبرني ولداي أنهما مثليان: وهذا ما فعلته!

النقاط الرئيسية: جاء ابنها الأوسط ناثان، عندما بلغ 19 عامًا وأبلغها بالأمر ثم لحقه أخوه ليصرح لها أيضًا.

أدركت الأم أن عليها أن تلعب دورًا مهمًا وأخذت القرار وأخبرت زوجها.

هذا الحدث يدق ناقوسًا بضرورة المكاشفة والتحدث بين الأبناء والآباء.

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قبل أربع سنوات تلقت السيدة غايل لورانس باقة زهور ملفوفة بشريط متعدد الألوان من ابنها الأصغر إيدن ذي 18 عامًا ما أثار دهشتها في حينه.





قرأت البطاقة المعلقة على الباقة ووجدتها تحوي عبارة: "آسف أنا مِثلي ايضاً مثل أخي."





واستغربت الأم من جملته، فماذا قالت أو فعلت ليجعله يشعر بأن عليه الاعتذار لشيء هو يشعر به؟





توضح الأم: "أنا أم لثلاثة أولاد. جاء ابني الأوسط ناثان، عندما كان في التاسعة عشرة من عمره وأبلغني بالأمر".



Nathan and Aidan as young children. Source: Supplied / Gayle Lawrence كان حينها في زيارة للصين ضمن برنامج للتبادل الثقافي وكانت مع زوجها مسافرين أيضًا، ولاحظت أن ابنها كان يخفي شيئًا لم تتمكن من معرفته.





وتوضح أنه جاءها قائلاً والدموع في عينيه: "أمي، أريد أن أخبرك أنني مِثلي".





وتضيف الأم: "قدرت مدى صعوبة الأمر على ابني وتحدثه به". ، وأخبرته أنني أحبه مهما كان الأمر".





تقول السيدة غايل لورانس: " غريزتي كأم شجعتني على ضرورة سماع ما يعتريه والتعامل معه".



Gayle Lawrence pictured with her son Nathan and husband Jono. Source: Supplied / Gayle Lawrence وتضيف: "أن ابنها ناثان، أخذ وقته في التفكير عندما كان في الصين، حيث كان بعيدًا عن أي مؤثر وكان على طبيعته."





وتوضح: " أخبرني أنه لم يعد بإمكانه التصريح بذلك، وسألني عما إذا كان بإمكاني مساعدته في إخبار الآخرين".





لجأت الوالدة لمحرك البحث جوجل وأدرت أن عليها أن تلعب دورًا مهمًا ف، لذلك أخذت القرار وأخبرت زوجها وشقيقي ناثان .





توضح السيدة غايل لورانس كيف تعاملت مع هذا الأمر: "في جيلنا، إذا كنت مثلي الجنس أو "مختلف" بأي شكل من الأشكال، فقد تتعرض للسخرية أو التنمر. وهذا كان مكمن خوفي".



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كوالدة، أدركت أن أول ما عليها فعله هو كيف تؤسس مسارًا قويًا لحياة ابنها كما تتمنى وأن يكون فردًا سعيدًا كاملًا.





لذلك شجعت ناثان على التعامل مع الحياة بشخصيته وليس بجنسه. وأن يعيش كما هو.





وتوضح: "في الحياة العامة، كانت إحدى صديقاتي تشعر بالقلق بصداقة أطفالنا، لأن هذا يعني أن ابنها مثلي أيضًا."





عن ابنها إيدن، تقول إنها لاحظت تبدل مزاجه عندما كان في السنة 12 معتقدة أن شيئًا ما كان يحدث في المدرسة.







ولاحظت تغيرًا في شخصيته من مراهق سعيد حيوي إلى فتى يعتريه الحزن ومنطو. وفي مرحلة ما، أخبرها أن لديه أفكارًا انتحارية.









وعندما أخبرها بالحقيقة، أدركت السبب وراء هذا الانطواء والحزن.





فعانقته وطلبت منه عدم الاعتذار وبكت لأنها شعرت بالفجوة التي بينها و بين أولادها وضرورة أن تتحدث إليهما.





وتضيف: "بعد ذلك، استعدت ابني".





وتوضح غايل لورانس : "في المرة الأولى التي صرح أحد أبنائي بالأمر شعرت بالتشويش فماذا عليّ أن أفعل، لكن في المرة التالية، شعرت بالارتياح لأنني تمكنت من معرفة ما الذي جعل ابني يشعر بالحزن و الانطواء".









وتوضح : "أنه بعد تصريحهما، تغيرت الأمور تمامًا فأصبحنا نعيش بمرح وبراحة بال، فما يحتاجه أبنائي مني كأم هو القبول ومساحة لإجراء تلك المحادثة".







وتوضح: "لقد تعلمت أنه إذا تناولت الأمر على أنه مشكلة، فإن ما يستخلصه الأبناء أنهم هم المشكلة"





وتضيف: " بعد عدة سنوات، كبر أبنائي وها هم يشغون وظائف مختلفة فناثان مستشار وإيدن مضيف طيران".





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