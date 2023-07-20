الكشف عن محادثة صادمة قبل لحظات من صعق الشرطة للجدة نولاند في نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية صدر مؤخرا نص المحادثة المسجلة للشرطة حول حادث صعق الجدة التسعينية

يقول محامي عائلة نولاند إن نص المحادثة كان "صادما للغاية".

تم إيقاف الضابط عن العمل ووجهت إليه تهم بارتكاب عدة جرائم.

كشفت شرطة نيو ساوث ويلز عن سجل المحادثة التي جرت بين ضابط الشرطة والجدة كلير نولاند لحظات قبل قيامه بصعقها في إحدى دور رعاية المسنين.





وعلق محامي عائلتها على محتويات المحادثة ووصفها بأنها كانت "صادمة للغاية".



قرأت عائلة الجدة تفاصيل "مروعة" للحادث ضمن إجراءات المحاكمة التي يخضع لها الضابط المعني بالواقعة.





تم توجيه الاتهام إلى كريستيان وايت كبير الضباط بشأن صعق كلير نولاند في دار رعاية المسنين في ضاحية Yallambee Lodge بمدينة Cooma في مايو/أيار الماضي.





تم إيقاف الضابط عن العمل واتهامه بالتسبب في أذى جسدي خطير للجدة نولاند.





نص المحادثة الأخيرة





وتزعم الشرطة أن نص المحادثة أبرز قيام الضابط بتحذير الجدة قائلا "سأقوم باستخدام الصاعق الكهربائي" وأضاف "توقفي".





كانت نولاند تحمل سكينًا موجهًا إلى ضابط آخر كان يقف على بعد مترين تقريبًا.



وقال وايت قبل استخدام الصاعق "توقفي الآن، لقد نفذ صبري، سأستخدمه".





ويصف نص المحادثة أن نولاند كانت سقطت للوراء وارتطمت رأسها بشدة على الأرض .





تم نقلها إلى مستشفى كوما مصابة بنزيف دماغي وتوفيت في وقت لاحق.



