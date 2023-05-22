بعد حادثة صعق الجدة التسعينية: ما هي قواعد استخدام القوة في دور رعاية المسنين؟

النقاط الرئيسية: الأسبوع الماضي، تعرضت كلير نولاند - الجدة البالغة من العمر 95 عامًا والتي تستخدم إطارًا للمشي - للصعق من قبل الشرطة

تتلقى الآن نولاند رعاية نهاية الحياة محاطة بعائلتها

يتم التحقيق في القضية من قبل فرقة القتل ولجنة المعايير المهنية بشرطة نيو ساوث ويلز

أثارت حادثتان منفصلتان تتعلقان بنساء مسنات مصابات بالخرف أسئلة حول تصرفات الشرطة واستخدام القوة.





وقعت الحادثتان في دور رعاية المسنين وأسفرت عن إدخال النساء الضعيفات إلى المستشفى، حيث تتلقى إحداهن الآن رعاية نهاية الحياة.





فلماذا يتم استخدام القوة ضد المرضى في مرافق رعاية المسنين، وهل هناك قواعد حولها؟ وهل هناك ما يبررها على الإطلاق؟



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ماذا حدث في مرافق رعاية المسنين؟

في الأسبوع الماضي، تعرضت كلير نولاند - الجدة البالغة من العمر 95 عامًا والتي تستخدم إطارًا للمشي - للصعق من قبل الشرطة.





اتصل الموظفون في مرفق Yallambee Lodge لرعاية المسنين في كوما بولاية نيو ساوث ويلز بالمسعفين والشرطة عندما تم العثور عليها وهي تحمل سكين تقطيع اللحم.





وخلال المفاوضات، تحركت السيدة نولاند بخطى بطيئة نحو المدخل حيث كان الضباط يقفون وضُربت مرة واحدة بصاعق كهربائي، فسقطت على الأرض وأصابت رأسها.





تتلقى الآن نولاند رعاية نهاية الحياة محاطة بعائلتها.





يتم التحقيق في القضية من قبل فرقة القتل ولجنة المعايير المهنية بشرطة نيو ساوث ويلز وتشرف عليها لجنة سلوك إنفاذ القانون.



من الجدير بالذكر أنه في عام 2020، قيدت الشرطة راشيل جراهام قسراً بعد أن أخذت حبل وجهاز إلكتروني من مكتب في دار رعاية المسنين في سانت باسيل في سيدني.





في اللقطات، يمكن سماعها وهي تبكي طلبًا للمساعدة وتوجه أسئلة للضباط أثناء الواقعة.





رفعت عائلتها دعوى قضائية ضد شرطة نيو ساوث ويلز في محكمة مقاطعة الولاية، واتهمتهم بالاعتداء والضرب والسجن الباطل، وحصلت على تعويض.





وقالت إيما ابنة السيدة جراهام لصحيفة الغارديان إنها لا تعتقد أنه كان ينبغي استدعاء الشرطة.





وقالت: «النقطة هي حقًا أنهم لا ينبغي أن يكونوا هناك في المقام الأول».





وقال متحدث باسم قوة شرطة نيو ساوث ويلز لـ SBS News إنه سيكون من غير المناسب تقديم تعليق لأن القضية كانت مسألة مدنية تمت تسويتها.



A 95-year-old woman is receiving end-of-life care after being tasered by police at Yallambee Lodge. Source: AAP / Lukas Coch

ما هي المبادئ التوجيهية لاستخدام القوة؟

ينص قانون إنفاذ القانون في نيو ساوث ويلز (الصلاحيات والمسؤوليات) لعام 2002 على أن ضابط الشرطة «قد يستخدم القوة حسب الضرورة المعقولة» لإلقاء القبض أو منع الهروب.





وفقًا لإرشادات شرطة نيو ساوث ويلز، يمكن للضابط استخدام مسدس الصعق عندما تحدث مقاومة عنيفة أو وشيكة أو عندما يكون الضابط في خطر يصعب التغلب عليه.





وقد وقعت هاتان الحادثتان في دور رعاية المسنين وشملت نساء مسنات مصابات بالخرف.





تبلغ السيدة نولاند 95 عامًا وتزن 43 كيلوغرامًا، بينما كانت السيدة جراهام تبلغ من العمر 81 عامًا ووزنها 45 كيلوغرامًا عندما كانت مكبلة اليدين.



وقالت مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز كارين ويب إن الشرطة تتفهم خطورة الوضع. Source: AAP / دان هيمبرتشتس عندما يتعلق الأمر بمرافق رعاية المسنين، تتطلب معايير جودة رعاية المسنين التابعة للحكومة الفيدرالية من مقدمي خدمات رعاية المسنين أن يكون لديهم أنظمة لتوفير الحماية والضمانات حول تقديم الرعاية والخدمات.





يجب على المرافق الاستجابة بفعالية لحوادث سوء المعاملة، والإبلاغ عن أي حوادث ذات صلة، وزيادة الوعي في المنظمة لتقليل مخاطر إساءة معاملة المسنين.





تم تصميم مخطط الاستجابة للحوادث الخطيرة (SIRS) التابع للحكومة ليتم استخدامه بعد الحوادث والحوادث الوشيكة (الحالات التي لم تؤد إلى ضرر، ولكن يمكن أن تحدث) ويهدف إلى دعم المتضررين وتقليل مخاطر تكرارها.





وفقًا لـ SIRS، فإن الاستخدام غير المعقول للقوة هو الاتصال الجسدي الذي يتراوح من استخدام القوة البدنية غير المبررة إلى الهجوم الجسدي المتعمد والعنيف.





ويشمل السلوك مثل الدفع أو الضرب أو اللكم أو الركل أو التعامل الخشن.



تمول الحكومة أيضًا برنامج التدريب على التعامل مع مرضى الخرف. ولكن شبكة الدفاع عن كبار السن (OPAN) تقول إن الحادث الذي وقع في Yallambee Lodge سلط الضوء على «الفجوات الكبيرة في المهارات» في تدريب موظفي رعاية المسنين لدعم الأشخاص المصابين بالخرف.





قال كريج جير، الرئيس التنفيذي لـOPAN: «نحن نعلم أن الأشخاص المصابين بالخرف يحتاجون إلى مستوى معين من الرعاية لضمان الاعتناء بهم بأمان ورحمة».





«لسوء الحظ، نعلم أيضًا أن هناك فجوة كبيرة في المهارات في جميع أنحاء البلاد بين العاملين في مجال رعاية المسنين الذين تم تدريبهم على رعاية مرضى الخرف وأولئك الذين ليسوا كذلك.»





اتصلت SBS News بنقابة العمال المتحدة والاتحاد الأسترالي للتمريض والقبالة للتعليق.





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