نتائج اختبارات نابلان تكشف تراجع مهارات الطلاب الأستراليين في الكتابة إلى مستويات مقلقة

النقاط الرئيسية نتائج اختبارات نابلان لهذا العام تظهر تراجع قدرات الطلاب الأستراليين في مجال الكتابة

لم يبرع فيه سوى 26% من الطلاب في مهارات التشكيل

اتسعت الفجوة بين الطلاب المتفوقين والأقل مهارة في مجال الكتابة مع تقدم الطلاب من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية

انخفض متوسط درجات الكتابة منذ عام 2011 وكان الاتجاه أكثر وضوحاً في طلاب السنتين 7 و9. وينطبق هذا على درجات الكتابة الإقناعية بشكل عام بالإضافة للدرجات الخاصة بمعظم مهارات الكتابة.





كما اتسعت الفجوة بين الطلاب المتفوقين والأقل مهارة في مجال الكتابة مع تقدم الطلاب من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية. ويشير هذا إلى أنه من الأهمية بمكان توفير دعم كبير للطلاب الذين يعانون من صعوبات بالمقارنة مع طلاب آخرين في فئتهم العمرية في وقت مبكر، كي لا يتخلفوا أكثر عن أقرانهم مع تقدمهم في السن.





وتظهر بيانات اختبارات الكتابة بين عامي 2011 و2018 أن الطلاب في السنة 9 يجدون صعوبة في تحقيق درجات عالية، مما يعني أنهم يكافحون من أجل الكتابة بطريقة جذابة أو واضحة لتنظيم وصياغة حجج مدعومة بالمنطق والأدلة. وتعد هذه المهارات ضرورية للنجاح في العديد من مواد السنة 11 و12 ودورات التعليم العالي وأماكن العمل.



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بنية الجملة

بين عامي 2011 و2018 حصل عدد قليل من الطلاب على درجات 5 (13٪) أو 6 (2٪) من 6 في بنية الجمل في السنة 9. ويشير هذا إلى أن الطلاب لا يتقنون بما يكفي مجموعة من تراكيب الجمل المختلفة، والتي تؤثر على قدرتهم على التعبير عن المعنى بدقة. هذه هي مهارات الكتابة المتوقعة من الطلاب في المستوى السابع وفقاً للقدرات العامة للمنهج الأسترالي المتوافقة مع التقدم الوطني لتعلم القراءة والكتابة.



التشكيل

سجل 26% فقط من طلاب الصف التاسع 4 أو 5 من أصل 5 مما يعني أن جميع علامات الترقيم على مستوى الجملة صحيحة وأن معظم علامات الترقيم الأخرى (على سبيل المثال، الفواصل العليا، الفواصل، النقطتين) صحيحة أيضاً. ويطبّق غالبية طلاب السنة التاسعة علامات الترقيم على كتاباتهم في مستوى السنة الثالثة (وفقًا لتوقعات القدرات العامة المتوافقة مع التقدم الوطني لتعلم القراءة والكتابة).



الإملاء

تمكنت أكبر نسبة مئوية من الطلاب في السنة 7 (45٪) والسنة 9 (40٪) من الحصول على 4 من 6 في التدقيق الإملائي. للحصول على درجة 4، يجب على الطلاب أن تمكنوا من تهجئة الكلمات البسيطة والشائعة وبعض الكلمات الأكثر صعوبة (كلمتين على الأقل) بشكل صحيح. وتمكن ثلث طلاب الصف التاسع (35٪) من تسجيل 5 من 6، مما يعني القدرة على تهجئة الكلمات الصعبة باستمرار.



المفردات

سجلت النسب الأكبر من الطلاب في الصفين 7 و9 درجات 3 من أصل 5 (46٪ و43٪ على التوالي) مما يشير إلى القدرة على كتابة أربع كلمات أو مجموعات كلمات دقيقة أو أكثر. ومع ذلك، هناك نسب منخفضة من الطلاب في الصفوف 7 (15٪) و9 (34٪) من الذين حصلوا على درجات 4 أو 5، مما يدل على أن غالبية الطلاب غير قادرين على الحفاظ على الاتساق في الكلمات وإنشاء مجموعات من الكلمات لتعزيز المعنى.



مخاطبة الجمهور

أكثر من ثلث (38٪) طلاب الصف التاسع حققوا درجة 3 أو أقل من 6 في معيار مخاطبة الجمهور. ويشير هذا إلى أن الطلاب لم يطوروا فهماً واسعاً لكيفية دعم وإشراك وإقناع القارئ من خلال الكتابة، وهي مهارة مطلوبة للدراسة الثانوية العليا.



هيكل النص

يجد معظم الطلاب في السنة 9 (85٪) صعوبة في تسجيل الدرجة القصوى 4 في هذا المعيار وهي الدرجة التي تعني أن الطالب قادرون على التحكم ببنية النص والتعبير بوضوح عن الموقف مع ذكر الأسباب الموجبة المدعومة بالأدلة والاستنتاج المعزز. وهذه المهارة مطلوبة في العديد من مواد السنة 11 و12.





تنسيق الأفكار





غالبية الطلاب من الصف الخامس (65٪) حصلوا على 3 درجات من أصل 5 في هذا المعيار. ويعني ذلك أن كتاباتهم أظهرت بعض التفصيل والتطوير للأفكار، ولكن لم يتم اختيار وصياغة هذه الأفكار بحيث تكون مقنعة للغاية. ويُظهر عدد قليل من الطلاب نمواً في هذه المهارة بمرور الوقت، حيث سجل غالبية الطلاب في الصف السابع (64٪) و9 (51٪) درجة 3 وفقاً لهذا المعيار.



أدوات الإقناع

حصلت نسبة كبيرة من الطلاب في السنوات 3 (49٪) و5 (58٪) و7 (46٪) على درجتين مما يعني أنهم استخدموا ثلاث حالات أو أكثر من الأجهزة المقنعة في كتاباتهم. ومع ذلك، فإن نسبة مئوية منخفضة جدًا من طلاب الصف التاسع حققوا الدرجة القصوى 4 (15٪) مما يشير إلى الاستخدام الفعال من أجهزة مقنعة لا يستمر من خلال كتاباتهم.



الترابط في الكتابة

سجل معظم الطلاب في السنة الثالثة (79٪) والعام الخامس (75٪) والسنة 7 (59٪) 2 من 4، مما يدل على بعض الروابط الصحيحة بين الجمل وبعض التحكم في التماسك في كتاباتهم. هذه النتيجة إشكالية للغاية لأنها تشير إلى الحد الأدنى من التقدم من السنة الثالثة إلى التاسعة. حتى في السنة التاسعة، لا يزال 41٪ من الطلاب يسجلون 2 من 4 فقط.





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