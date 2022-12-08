مجلس الوزراء الوطني يناقش اليوم ارتفاع أسعار الطاقة

سيناقش مجلس الوزراء الوطني اليوم الجمعة ارتفاع أسعار الطاقة وسبل تخفيف الأعباء والضغوط المالية على العائلات.





وخلال الاجتماع، ستعرض الحكومة الفيدرالية خطتها للحد من أسعار الفحم للمساعدة في تقليل فواتير الطاقة على قادة الولايات والمقاطعات.





ومن المقرر أن يكون الاجتماع افتراضياً ويديره رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي الذي يتماثل للشفاء جراء اصابته بكوفيد 19.



لقراءة المزيد اجتماع لوزراء طاقة الولايات والمقاطعات مع كريس بوين لمناقشة خفض الاسعار

وسيناقش القادة كيفية تخفيف الضغوط على الأسر التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الطاقة.





وكان وزير الطاقة كريس بوين قد أعلن الخميس عن موافقه نظرائه في الولايات والمقاطعات على آلية القدرات التي من شأنها أن تعتمد على الطاقة المتجددة، التي وصفها بأنها السبيل "لإبقاء الأنوار مضاءة".



