مجلس الوزراء الوطني يناقش اليوم ارتفاع أسعار الطاقة

قادة الولايات والمقاطعات سيناقشون مع ألبانيزي سبل تخفيف الضغوط المالية على العائلات

Energy bills during winter in Australia

Energy bills during winter in Australia Source: AAP

سيناقش مجلس الوزراء الوطني اليوم الجمعة ارتفاع أسعار الطاقة وسبل تخفيف الأعباء والضغوط المالية على العائلات.

وخلال الاجتماع، ستعرض الحكومة الفيدرالية خطتها للحد من أسعار الفحم للمساعدة في تقليل فواتير الطاقة على قادة الولايات والمقاطعات.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع افتراضياً ويديره رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي الذي يتماثل للشفاء جراء اصابته بكوفيد 19.
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وسيناقش القادة كيفية تخفيف الضغوط على الأسر التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الطاقة.

وكان وزير الطاقة كريس بوين قد أعلن الخميس عن موافقه نظرائه في الولايات والمقاطعات على آلية القدرات التي من شأنها أن تعتمد على الطاقة المتجددة، التي وصفها بأنها السبيل "لإبقاء الأنوار مضاءة".

و قال وزير الطاقة في نيو ساوث ويلز مات كين إن ولايته لا تحتاج إلى تعويض عن خسارة رسوم الفحم المستحقة ولكنها تطالب بتقديم المساعدة المالية لـدعم العائلات والشركات.


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نشر في: 9/12/2022 7:38am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AAP