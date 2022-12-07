اجتماع لوزراء طاقة الولايات والمقاطعات مع كريس بوين لمناقشة خفض الاسعار

من المتوقع أن يكون الإصلاح طويل الأمد لأسعار الطاقة المرتفعة في أستراليا على رأس الأولويات في الاجتماع الوطني لوزراء الطاقة اليوم (الخميس).





وستتم مناقشة الخطوات التالية في انتقال أستراليا إلى الطاقة المتجددة خلال الاجتماع بين وزير الطاقة كريس بوين ونظرائه في الولايات والمقاطعات والذي سيعقد في برزين .



لقراءة المزيد أستراليا تبدأ بتشكيل أول اسطول من الشاحنات الكهربائية لنقل الطرود البريدية

في غضون ذلك، يريد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي من الولايات خفض سعر الفحم إلى النصف خاصة الذي تستخدمه محطات توليد الطاقة، بينما تفرض كانبرا قانونًا إلزاميًا على صناعة الغاز لتحديد الأسعار بحوالي 13 دولارًا للغيغا جول.



