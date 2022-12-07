اجتماع لوزراء طاقة الولايات والمقاطعات مع كريس بوين لمناقشة خفض الاسعار

الحكومة الفيدرالية تطلب من الولايات والمقاطعات خفض سعر الفحم إلى النصف

Coal-powered electric plant in Melbourne

Coal-powered electric plant in Melbourne Source: AAP

من المتوقع أن يكون الإصلاح طويل الأمد لأسعار الطاقة المرتفعة في أستراليا على رأس الأولويات في الاجتماع الوطني لوزراء الطاقة اليوم (الخميس).

وستتم مناقشة الخطوات التالية في انتقال أستراليا إلى الطاقة المتجددة خلال الاجتماع بين وزير الطاقة كريس بوين ونظرائه في الولايات والمقاطعات والذي سيعقد في برزين .
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في غضون ذلك، يريد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي من الولايات خفض سعر الفحم إلى النصف خاصة الذي تستخدمه محطات توليد الطاقة، بينما تفرض كانبرا قانونًا إلزاميًا على صناعة الغاز لتحديد الأسعار بحوالي 13 دولارًا للغيغا جول.

ومن المقرر أن يجتمع ألبانيزي عن بعد مع رؤساء الحكومات في الولايات والمقاطعات الجمعة بعد ان خضع للعزل الصحي جراء إصابته بـ COVID-19.


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نشر في: 8/12/2022 7:55am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS