الهجرة إلى أستراليا تسجل أعلى مستوى على الإطلاق مع عودة الطلاب الدوليين والمهاجرين الدائميين

النقاط الرئيسية: شهد صافي الهجرة إلى أستراليا أعلى زيادة سنوية له على الإطلاق لمدة 12 شهراً

من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من التقديرات السابقة في الأشهر الـ 12 المقبلة أيضاً

انتهز الطلاب الدوليون وغيرهم من حاملي التأشيرات قصيرة الأجل فرصة العودة بعد COVID

تضخم صافي الهجرة في أستراليا إلى 400 ألف، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، خلال العام الماضي، وسيكون أعلى بكثير من التوقعات الأولية للحكومة في الـ 12 شهراً القادمة.





وكشف النقاب عن مراجعة الهجرة التي طال انتظارها يوم الخميس، ودعت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إلى إصلاح شامل لنهج أستراليا في الهجرة وأصرت على أنها لا تدعو إلى "أستراليا الكبرى".





ولكن الأرقام المقدمة إلى SBS والتي تمت مناقشتها في مجلس الوزراء الوطني يوم الجمعة تظهر تسارعاً لمدة عامين في صافي الهجرة أعلى بكثير من التقديرات الأولية.





لا يزال صافي الهجرة الخارجية أقل بمقدار 315000 هذا العام عما كان متوقعاًَ في 2019-20، ولا يُتوقع أن يلحق بتقديرات ما قبل الجائحة حتى عام 2030.



Home Affairs Minister Clare O'Neil has said she is "not advocating for a big Australia." Source: AAP / Lukas Coch وتم إبلاغ مجلس الوزراء الوطني أن العودة الأسرع من المتوقع للطلاب الدوليين تعني أن العدد سيتضخم إلى 400 ألف في 2022-23 و 315 ألفاً في 2023-24.





وهذه هي أعلى زيادة سنوية تم تسجيلها على الإطلاق من حيث القيمة المطلقة.





ومن المتوقع أن تتراجع تدريجياً إلى الأرقام السابقة البالغة 235000 سنوياً في منتصف المدة.





وتم وقف الهجرة عندما أغلقت حدود أستراليا في أوائل عام 2020، بعد أشهر فقط من انتشار فيروس COVID-19، وبقيت متوقفة حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2021.





وشهدت هذه الخطوة اضطرار مئات الآلاف من الطلاب الدوليين للدراسة عن بُعد، وحُبس حاملي التأشيرات قصيرة خارج البلاد.



ولكن إعادة فتح الحدود سمحت لأفواج متعددة من الطلاب بالدخول في وقت واحد، كما بدأ المهاجروين وغيرهم من حاملي التأشيرات قصيرة الأجل أيضاً بالمجيء إلى أستراليا.





وشددت أونيل في كلمتها أمام نادي الصحافة الوطني يوم الخميس على أن استراتيجية الحكومة "لا تتعلق بالمزيد من الناس".





وكان الأمر الأساسي في ذلك هو الاحتفاظ بالطلاب الدوليين ذوي الأداء العالي في البلاد، والذين وجدتهم المراجعة أنهم قوبلوا في كثير من الأحيان بعملية تأشيرة معقدة وشاقة بعد التخرج.





وعلى الرغم من نفي أونيل، اتهمت نائبة زعيم الأحرار سوزان لي حزب العمال باتباع سياسة "أستراليا الكبرى".





وقالت لشبكة سكاي نيوز: "إنه أمر غير مخطط له وغير مرتبط بأزمة المهارات التي نراها في كل مكان من حولنا".





"يوجد مئات الآلاف من المهاجرين في البلاد الآن أقل مما كنا نعتقد أنه سيكون هنا، قبل الوباء، وما زلنا نواجه صعوبات كبيرة في السكن".





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