ملبورن تتجاوز سيدني لتصبح "أكبر مدينة" في أستراليا

النقاط الرئيسية: تفوقت ملبورن على سيدني بوصفها المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أستراليا بفضل توسيع حدودها الغربية

يعود ذلك جزئياً إلى تدفق مهاجرين من الهند إلى الأطراف الغربية لملبورن

شهدت ملبورن أيضاً حركة نزوح أقل في السنوات الأخيرة مقارنة بسيدني

تفوقت ملبورن على سيدني باعتبارها المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أستراليا، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى قابلية سكان سيدني للنزوح من مدينتهم للاستقرار في مناطق أخرى. لكن الخبراء يقولون إنه في حين أن هذه النتيجة كانت متوقعة، فإن النمو السكاني السريع في ملبورن قد لا يكون مستداماً.





في أعقاب التعداد السكاني لعام 2021، قام مكتب الإحصاءات الأسترالي بتغيير المنطقة الحضرية الهامة في ملبورن لتشمل منطقة ميلتون على حدودها الغربية. إعادة رسم الحدود هذه رفعت عدد سكان ملبورن إلى 4,875,400 في حزيران/يونيو 2021، بزيادة 18,700 نسمة عن سيدني التي بلغ عدد سكانها 4,856,700.





ويعني هذا التغيير في الحدود أن سكان ملبورن تجاوزوا فعلياً سيدني في عام 2018.



Sydney has welcomed more migrants than Melbourne over the last decade, according to the ABS, but has seen more residents move to other parts of Australia. Source: SBS ومع ذلك، فإن عدد سكان سيدني الكبرى، التي تشمل أيضاً الساحل الأوسط والجبال الزرقاء، لا يزال أكبر بمقدار 283,600 نسمة من ملبورن الكبرى (يبلغ عدد سكانها 4,976،200 نسمة) عند مستوى 5،259،800 نسمة.





لماذا ارتفع عدد سكان ملبورن بهذه السرعة، وهل سيواصل النمو، وكيف سيؤثر على التنافس بين المدينتين؟





المهاجرون يتدفقون إلى غرب ملبورن





يستخدم مكتب الإحصاء الأسترالي عدة طرق لاحتساب المنطقة الحضرية الهامة، ويعني هذا التصنيف أنها تمثل مركزاً حضرياً يضم أكثر من 10,000 مقيم.



Following the 2021 census, the Australian Bureau of Statistics changed Melbourne's Significant Urban Area (SUA) to include the district of Melton on its western fringe. Source: SBS يقول أندرو هاو، عالم الديموغرافيا في مكتب الإحصاء الأسترالي، "ما حدث في التعداد السكاني لعام 2021 هو أن منطقة الضواحي الرئيسية في ملبورن وأيضاً ميلتون، التي تعد مركزاً للنمو في غرب ملبورن، قد تم دمجها بالفعل لتشكيل مركز سكاني واحد، وهذا الآن يعد أكبر مما هو في سيدني".





في حين استقبلت سيدني حوالي نصف مليون مهاجر أكثر من ملبورن على مدى العقد الماضي، جذبت عاصمة فيكتوريا نسبة عالية من المهاجرين من الهند، الذين استوطنوا أطرافها الغربية، كما يقول الدكتور بوب بيرل، رئيس المعهد الاسترالي لبحوث السكان.





"المهاجرون هم المكوّن الرئيسي للنمو السكاني في غرب ملبورن، والمصدر الرئيسي للهجرة الآن هو شبه القارة الهندية".



The Indian and Pakistan cricket teams enjoyed huge support from local fans for their match during last year's ICC T20 World Cup cricket match at the Melbourne Cricket Ground. Credit: Rana Sajid Hussain/Pacific Press/Sipa USA "إنهم يفضلون القدوم إلى ملبورن لأن نسبة المهاجرين الهنود فيها أعلى من تلك الموجودة في سيدني. بمجرد أن يكون لديك قاعدة ثقافية وطنية معينة، يكون هناك تأثير أكبر".





استقبلت ملبورن أيضاً أعداداً كبيرة من الطلاب الهنود، وكثير منهم يميل إلى الاستقرار في المدينة، وفقاً لما قاله أستاذ الديموغرافيا بجامعة ملبورن بيتر ماكدونالد.



عدد أقل من السكان يغادرون ملبورن

فيما يتعلق بالنمو السكاني الإجمالي في ملبورن الذي تجاوز سيدني، يعزو الخبراء ذلك إلى أن المزيد من الأشخاص الذين يختارون مغادرة سيدني إلى أجزاء أخرى من أستراليا يتجاوز أولئك الذين يختارون مغادرة ملبورن.





عن ذلك يقول هاو: "على مدى السنوات العشر الماضية، كان صافي التغير في ملبورن حوالي الصفر، ذلك يعني أن عدد المغادرين قابله نفس عدد القادمين إلى هناك".





"مع ذلك، بالنسبة لسيدني، غادر أكثر من 200,000 شخص مقارنة بعدد القادمين. تخسر سيدني عدداً أكبر من الأشخاص لصالح بقية المناطق في أستراليا مقارنة بملبورن".





الأسباب؟ تكلفة السكن والنقل والبنية التحتية بشكل رئيسي.





يقول البروفيسور ماكدونالد إن سيدني فقدت تاريخياً العديد من العائلات الشابة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى القدرة على تحمل تكاليف السكن.





أضاف البروفيسور ماكدونالد: "التجول في ملبورن أسهل مما هو عليه في سيدني. الشوارع أوسع وحالة المرور ليست بنفس السوء الذي هي عليه في سيدني. وهناك ترام أيضاً على الرغم من أن سيدني لديها سكك حديدية أفضل".



There's are geographical limits to how far Sydney's suburban sprawl can extend, which helps to bump up property prices. Source: SBS يوافق الدكتور بيرل من المعهد الأسترالي لأبحاث السكان على أن تكاليف الإسكان هي العامل الرئيسي ، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخصيص مساحة شاسعة من الأراضي لتوسيع ضواحي ملبورن، في حين أن الامتداد العمراني لسيدني مقيد جغرافياً بالمحيط شرقاً، والجبال الزرقاء غرباً إلى جانب الأنهار الرئيسية.





"تكاليف السكن في ملبورن أرخص بكثير من تكاليف السكن في سيدني وهذا يدعم الهجرة إلى الغرب والشمال ولكن أيضاً إلى الجنوب الشرقي".





"في سيدني، تم تقييد حدود الضواحي، ونتيجة لذلك، فإن تكاليف الإسكان على الأطراف في سيدني أكبر بعدة مرات مما هي عليه في ملبورن. في سيدني، أدت تكاليف الإسكان إلى نزوح جماعي أكبر بكثير للسكان الحاليين".





وبلغ متوسط سعر العقارات في سيدني في آذار/مارس من العالم الحالي 994,000 دولار بينما كان في ملبورن 789,000 دولار، وفقاً لبيانات موقع REA. الإيجار في ملبورن هو أيضاً أقل بكثير.





متوسط الإيجار في سيدني في نيسان/أبريل هو 779 دولار، أما في ملبورن فهو 576 دولار، وفقاً لأبحاث SQM.



هل سيستمر هذا التوجه؟

يقول الدكتور بيريل إنه من الصعب التكهن بما سيحمله المستقبل.





وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإسكان قد أدى إلى مغادرة المزيد من الأشخاص لملبورن منذ الوباء، وهو اتجاه قد ينعكس أو لا ينعكس.





"تكاليف الإسكان ليست بمستويات سيدني لكنها نمت بسرعة في ملبورن وهذا شجع على نزوح جماعي أكبر بكثير من ملبورن مما كان عليه الحال قبل الوباء".



كيف سيؤثر هذا على التنافس التقليدي بين سيدني وملبورن؟

احتفلت ملبورن على مدى عقود بوضعها كمدينة مستضعفة. والآن تجاوزت سيدني كأكبر مدينة أسترالية.





يقول البروفيسور ماكدونالد: "إنهما بنفس الحجم تقريباً، وكلاهما مدينتان عالميتان، وهو أمر مهم حقاً لأستراليا، وهناك حركة ضخمة بينهما".





"أعتقد أن التنافس قد خف قليلاً، وعندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية، تتعاون المدينتان بشكل كبير للغاية الآن. لم يكن هذا هو الحال في الماضي عندما كان هناك المزيد من التنافس بينهما".





ويصف الدكتور بيريل التنافس بأنه "سخيف" لكنه يعترف بأنه "يؤخذ على محمل الجد في ملبورن".





"قطاع العقارات والشركات المالية تتوقف على النمو السكاني المستمر في ملبورن. نموها كان شريان الحياة".





لكنه قال إن العديد من السكان لا يرون أن النمو السكاني أمر جيد.





"التكاليف والازدحام إلى ازدياد. يمكن لمعظم الناس أن يروا أن النمو السكاني يؤدي ببساطة إلى التنافس على الخدمات".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.







