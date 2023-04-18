اختبار سريع يكشف الإصابة بالإنفلونزا وكوفيد-19 معاً: ما مدى فائدته؟

النقاط الرئيسية يمكن للاختبارات السريعة رصد كوفيد-19 والإنفلونزا A وB

تم الموافقة على سبعة اختبارات سريعة في أستراليا

يقول علماء المناعة إن الاختبارات ستكون مفيدة للغاية خلال موسم الإنفلونزا الشتوي

بدأت الصيدليات مؤخراً ببيع اختبارات السريعة المختلطة التي تسمح باختبار الإنفلونزا A وB وكذلك كوفيد-19.





في حين أن إدارة السلع العلاجية أعطت الضوء الأخضر لها في أيلول/سبتمبر 2022، تم الموافقة على خمس من العلامات التجارية السبع المعروضة للبيع في أستراليا فقط منذ بداية عام 2023.



وتعمل الاختبارات المركبة بنفس الطريقة التي تعمل بها الاختبارات السريعة التقليدية، حيث يضع المستخدم عينة الاختبار الخاصة به في عبوة وينتظر فترة زمنية قصيرة حتى ظهور النتيجة.





وتشير الأسطر المنفصلة إلى نتيجة الإنفلونزا A والإنفلونزا B وكوفيد-19.



ما مدى فائدة الاختبارات المختلطة؟





نادرًا ما تحدث الإنفلونزا وكوفيد-19 معاً، وفقاً للأستاذة كاثرين بينيت، رئيسة علم الأوبئة في جامعة ديكين.





قالت البروفيسور بينيت إن القدرة على اختبار الإنفلونزا وكوفيد-19 معاً في نفس الوقت ستكون مفيدة قبيل الشتاء عندما يبدأ موسم الأنفلونزا في أستراليا.



Home test kits used to identify influenza varieties and combination COVID-19 and influenza RATs have been available in other countries for some time. Source: Getty / Future Publishing وأوضحت أنه في حين يجب على الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروسات الراحة بشكل عام والابتعاد عن الآخرين، فإن فهم ما إذا كانوا مصابين بكوفيد-19 أو الأنفلونزا يمكن أن يساعدهم في إدارة مرضهم بشكل أفضل.







"إذا ظهرت عليك أعراض بالفعل، وقمت بإجراء اختبار مشترك، ووجدت أنك مصاب بالإنفلونزا، فلا داعي للقلق بشأن إجراء فحص PCR".









أضافت، "عليك التمييز بين الإنفلونزا لمعرفة ما إذا كان الشخص مؤهلاً للحصول على العلاج المضاد للفيروسات الخاص بكوفيد".







من جهتها تقول إدارة السلع العلاجية إن الأشخاص الذين يحصلون على نتيجة إيجابية للإنفلونزا عليهم "استشارة طبيب لمتابعة الرعاية السريرية" وتنصح الذين تثبت إصابتهم بكوفيد-19 بمراجعة إدارة الصحة في ولايتهم أو إقليمهم لمعرفة ما هي التزاماتهم.



وقالت البروفيسور بينيت إنه على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يصاب الأشخاص بفيروس كورونا بالمعدلات السابقة خلال الوباء، إلا أنها قالت إن معرفة ما إذا كان المرض ناجماً عن كوفيد-19 أو الإنفلونزا أمر مهم.





"معرفة أنه كوفيد-19 أمر مهم لأن ذلك يمكن أن يغير قرارك بالفعل بشأن الوقت الذي تكون فيه جاهزاً للجرعة المعززة، القرار يستند إلى ستة أشهر من آخر إصابة أو الحصول على جرعة معززة".





وقالت كاساندرا بيري، أستاذة علم المناعة في جامعة مردوخ، إن قدرة الأشخاص على إجراء الاختبار في المنزل تخفف بعض الضغط على الأطباء العامين.





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