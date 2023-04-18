استقالات بالجملة من حزب الأحرار احتجاجاً على موقف داتون المعارض لمنح صوت للسكان الأصليين

أُرغم زعيم الائتلاف بيتر داتون على تغيير تشكيلة حكومة الظل بعد استقالات عديدة جرت على خلفية موقف الأحرار المعارض لمنح صوت للسكان الأصليين في البرلمان.

Minister for Home Affairs Karen Andrews.

Karen Andrews has quit the frontbench and will not contest the next election. Source: AAP

النقاط الرئيسية:
  • كارين أندروز أحدث عضو في حزب الأحرار يتخلى عن منصبه
  • بيتر داتون يكشف عن تغييرات كبيرة في حكومة الظل
  • تم إجراء التعديل الوزاري بعد تخلي جوليان ليسير عن منصبه احتجاجاً على موقف الحزب من منح صوت للسكان الأصليين
أصبحت وزيرة الظل للشؤون، كارين أندروز، أحدث عضو برلماني من حزب الأحرار تستقيل من منصبها، مما أجبر زعيم الائتلاف بيتر داتون على إجراء تعديل وزاري أكبر حجماً مما كان متوقعاً.

كشفت أندروز، التي شغلت عدداً من الوزارات في ظل حكومة الائتلاف السابقة أنها لن تخوض الانتخابات المقبلة، وبأنها ستخرج من حكومة الظل.

تم الكشف عن قرار أندروز بالتزامن مع إعلان داتون تغييرات مهمة في حكومة، بعد استقالة جوليان ليسير الأسبوع الماضي من منصب المتحدث باسم الحزب لشؤون السكان الأصليين الأستراليين ونائب عام الظل استعدادً لبدء حملة لدعوة الأستراليين للتصويت بـ "نعم" في استفتاء منح صوت للسكان الأصليين في البرلمان.
Man and two women stand at podiums in front of Aboriginal and Torres Strait Islander flags.
Peter Dutton has promoted Indigenous senators Jacinta Nampijinpa Price (right) and Kerrynne Liddle (left). Source: AAP / Michael Errey
شملت التعديل غييرات تولي سيدتين من السكان الأصليين منصبي خزانة الظل ووزارة الظل للشؤون الخارجية.

في حديثه في أديلايد يوم الثلاثاء، وصف داتون النائبة المنتهية ولايتها بأنها "صديقة عزيزة" وأصر على أن القرار كان قرارها "بنسبة 100 في المائة".
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وشدّد داتون على أن أندروز، التي قالت إنها لن تقوم بحملة نشطة لصالح أو ضد الصوت، أيدت قرار الحزب بمعارضة التغيير الدستوري.
أما منصب أندروز فسوف يتولاه السناتور جيمس باترسون، وهو عضو بارز في اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن.


وكان داتون قد أمضى معظم الأسبوع الماضي في أليس سبرينغز، زاعماً أن جهود حكومة الإقليم والعمل الفيدرالي لمكافحة الجريمة ليست كافية.

Country Liberal Senator Jacinta Price.
Jacinta Price has been promoted to the shadow ministry less than a year after entering parliament. Source: AAP / Mick Tsikas
كما أثار الجدل من خلال الادعاء بأن إساءة معاملة الأطفال منتشرة في الإقليم، وهو أمر انتقدته SNAICC وهي أعلى هيئة لأطفال السكان الأصليين ووصفته بأنه "يتعارض مع الأدلة".

واتهم عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال في مالارنديري مكارثي المعارضة باستخدام أليس سبرينغز ذريعة لإفشال منح صوت للسكان الأصليين.

وأصر دوتون على أن اهتمامه بالبلدة لا يتعلق "بالمكاسب السياسية".

وقال: "التفكير في تعرض فتيات أو فتيان للاعتداء الجنسي يحزنني للغاية، الدافع الوحيد الذي أملكه هنا هو العمل مع رئيس الوزراء".
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نشر في: 18/04/2023 12:58pm
By Finn McHugh
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: SBS
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