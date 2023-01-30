تحت المجهر: ما هو اضطراب الوسواس القهري وكيف يمكن معالجته؟

Key Points عرّف الدكتور ابراهيم الوسواس القهري على أنه اضطراب نفسي يتميز بأفكار وِسواسيّة تستحوذ على فكر الإنسان، ويمكن أن تدفعه للقيام بتصرفات إلحاحيّة يكررها دائماً.

وأشار الدكتور ابراهيم أنه لا يوجد حتى الآن أسباب واضحة لهذا الاضطراب النفسي

معالجة الوسواس القهري يمكن أن تتم إما بالأدوية إو بالطرق البيولوجية الأخرى مثل جلسات المغناطيس أو بالعلاج الكلامي

عرّف الدكتور ابراهيم الوسواس القهري على أنه اضطراب نفسي يتميز بأفكار وِسواسيّة تستحوذ على فكر الإنسان، ويمكن أن تدفعه للقيام بتصرفات إلحاحيّة يكررها دائماً.





وأضاف الدكتور ابراهيم أن الإنسان في البداية يحاول مقاومة هذا المرض بشدة، لكن هذه المقاومة تسبب له المزيد من التوتر والقلق والخوف لذلك يرضخ إليها:



هذه الأفكار أو التصرفات المتكررة تستحوذ على وقته ومشاعره وإهتماماته وقد تؤثر على حياته الاجتماعية والأسرية والمهنية والدراسية

وذكر الدكتور ابراهيم بعض الأمثلة عن أعراض الوسواس القهري ومنها الخوف من الاتساخ، فيلجأ المريض إلى غسل يديه مثلاً لمدة طويلة مع استخدام العديد من المساحيق في اليوم مما يمكن أن يسبب له أمراض جلدية.



Credit: Peter Dazeley/Getty Images وكذلك عرض الدكتورابراهيم أمثلة أخرى عن الوسواس القهري كمراجعة قفل الباب أو النافذة أو الغاز في المنزل عدة مرات، أو مراجعة قسم من الصلاة وتكرارها لساعات عديدة أو الاستحمام عدة مرات في اليوم...



اقرأ المزيد ما هي الأسباب التي دفعت بالمهاجر الأسترالي العراقي للقيام بالهجرة المعاكسة إلى وطنه الأم بعد 12 سنة؟

وأشار الدكتور ابراهيم أنه لا يوجد حتى الآن أسباب واضحة لهذا الاضطراب النفسي يتفق عليها كل العلماء ولكن أظهرت بعض الدراسات أنه قد ينتقل بالوراثة.



Credit: PM Images/Getty Images وذكر الدكتور ابراهيم أيضاً أن الجزء الأمامي من الدماغ قد يتأثر بنقص بعض العوامل الكيمائية الضرورية لعمله الطبيعي مما يؤدي إلى اضطرابات نفسية.



إضافةً إلى مشاكل في الهرمونات أو التهابات معينة أو حتى ظروف حياتية مثقلة بالتوتر والضغط.



ومعالجة الوسواس القهري يمكن أن تتم إما بالأدوية إو بالطرق البيولوجية الأخرى مثل جلسات المغناطيس أو بالعلاج الكلامي

ونوه الدكتور ابراهيم على أهمية القيام بكل هذه العلاجات للمريض في الوقت نفسه.



Woman with mental health problems is sitting desperate on the floor and crying and her dog is next to her Credit: ArtistGNDphotography/Getty Images



وفي حال عدم معالجة مريض الوسواس القهري فسيتعرض لبعض المضاعفات مثل أمراض والتهابات جلدية أو اكتئاب وقلق قد تصل إلى حد الانتحار أو الإدمان.





يمكنكم الإستماع إلى اللقاء كاملاً في التسجيل الصوتي أعلى الصفحة.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



