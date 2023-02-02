استبدال صورة الملكة إليزابيث على ورقة الـ5 دولارات وزعيم المعارضة يصف الشكل الجديد بـ"الهراء"

النقاط الرئيسية: استبدال صورة الملكة إليزابيث الثانية بتصميم «يكرم ثقافة وتاريخ الأستراليين الأوائل»

سيظل الجانب الآخر من الورقة النقدية يحمل صورة البرلمان الأسترالي

لم يوافق زعيم المعارضة بيتر داتون على التغيير ووصفه بأنه «هراء»

من المقرر تحديث الورقة النقدية الأسترالية بقيمة 5 دولارات، مع استبدال صورة الملكة إليزابيث الثانية بتصميم «يكرم ثقافة وتاريخ الأستراليين الأوائل».





سيظل الجانب الآخر من الورقة النقدية يحمل صورة البرلمان الأسترالي.





يقول بنك الاحتياط الأسترالي (RBA) إن الورقة النقدية الجديدة سيتم تصميمها بالتشاور مع الأستراليين من الأمم الأولى.





ولكن من المتوقع أن يستغرق تصميمه وطباعته عدة سنوات.





وقال بنك الاحتياط الأسترالي إن القرار اتخذ بعد التشاور مع الحكومة الأسترالية التي تدعم التغيير.



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تعني هذه الخطوة أن صورة الملك تشارلز الثالث لن تحل محل صورة والدته على الورقة النقدية البالغة 5 دولارات. تقليديًا، كانت هناك دائما صورة للعاهل البريطاني الحاكم على الأوراق النقدية الأسترالية الأدنى فئة.





قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن التغيير أتاح «فرصة لتحقيق توازن جيد».





وقال: «سيظل الملك على العملات المعدنية، لكن الورقة النقدية بقيمة 5 دولارات ستقول المزيد عن تاريخنا وتراثنا وبلدنا، وأرى ذلك شيئًا جيدًا».





ولم يوافق زعيم المعارضة بيتر داتون على التغيير ووصفه بأنه «هراء».





وقال على راديو 2GB يوم الخميس: «أعرف أن الأغلبية الصامتة لا توافق على الكثير من الهراء الذي يحدث ولكن علينا أن نسمع المزيد من هؤلاء الأشخاص عبر الإنترنت».





واتهم السيد داتون رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأنه كان له دور محوري في قرار الملك بعدم الظهور على العملة وحثه على «الاعتراف بذلك».



بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر من العام الماضي، دعا الملكيون إلى وضع صورة الملك تشارلز على الورقة النقدية الجديدة بقيمة 5 دولارات.





ورحب رئيس حركة الجمهورية الأسترالية، كريج فوستر، بالتغيير وقال إنه «لم يعد هناك ما يبرر» وجود ملك أجنبي على العملة الأسترالية.





وقال يوم الخميس «إن الاعتقاد بأن ملكًا غير منتخب يجب أن يكون على عملتنا بدلاً من قادة الأمم الأولى والأستراليين البارزين لم يعد مبررًا في وقت قول الحقيقة والمصالحة والاستقلال الرسمي والثقافي والفكري في نهاية المطاف».





«الرموز الوطنية مهمة. إنها تنقل لنا وللعالم ما نقدره وما إذا كنا نقدر إنجازاتنا وكيف نظهر جزءًا مرئيًا من هويتنا الوطنية».



رحب رئيس حركة الجمهورية الأسترالية، كريج فوستر، بقرار البنك الاحتياطي بتحديث ورقة أستراليا بقيمة 5 دولارات. Source: AAP وقال فوستر إنه يجب الاعتراف بالأستراليين في جميع الرموز الوطنية، بما في ذلك العملة.





«هذا القرار من RBA هو نتيجة طبيعية للاعتراف بالمكانة المهمة لأستراليين من الأمم الأولى في قصتنا الوطنية.





«يستحق الأستراليون أن يروا أنفسهم، وفقط أنفسهم يظهرون في دستورنا ونظام حكومتنا وجميع الرموز الوطنية بما في ذلك عملتنا».





سيستمر استخدام الورقة النقدية الحالية بقيمة 5 دولارات وإصدارها طوال عملية التصميم، وسيظل من الممكن استخدامها بعد إصدار العملة الجديدة.





يقول موقع RBA على الإنترنت إن الأوراق النقدية الأسترالية عليها صور لأستراليين «لعبوا دورًا مهمًا في حياة الأمة».





«لقد قدم الأشخاص الموجودة صورهم على الأوراق النقدية مساهمات مميزة للمجتمع الأسترالي في العديد من مجالات العمل، ويتم تكريم بصمتهم في قصتنا الوطنية من خلال تمثيلهم على الأوراق النقدية».





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