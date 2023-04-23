استراتيجية عسكرية جديدة لأستراليا تركز على امتلاك المزيد من السفن والصواريخ

من المتوقع أن تركز مراجعة لقوة الدفاع الأسترالية على ضرورة امتلاك قوات الدفاع لسفن وصواريخ أكثر وتقليل التركيز على امتلاك العجلات المدرعة.





هذا ومن المقرر أن تكشف الحكومة الفيدرالية عن نسخة مرفوعة عنها السرية من المراجعة الاستراتيجية للدفاع اليوم (الاثنين) مع تبيان رد الحكومة العمالية على توصيات هذه المراجعة.





ويهدف التقرير التاريخي للمراجعة إلى إعداد قوات الدفاع الأسترالية للتحديات الاستراتيجية على مدى العقد المقبل وما بعده.



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يُذكر أن هذه المراجعة جرت بتكليف من حكومة البانيزي في آب أغسطس من العام الماضي.





وتلقى رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي التقرير الذي أعدته لجنة المراجعة برئاسة وزير الدفاع السابق الوزير ستيفن سميث وقائد قوات الدفاع السابق أنغوس هيوستن، في شباط فبراير.





وتعمل الحكومة الفيدرالية منذ ذلك الحين على إعداد الوثيقة لعامة الاستراليين بعد رفع الرسمية عنها مع توقع بقاء أكثر من 100 توصية سرية.





ومن المتوقع أن توصي المراجعة بإلغاء بعض المشاريع أو تقليصها، و إعادة توجيه التمويل نحو المجالات ذات الأولوية الأعلى في وقت تكون فيه الميزانية تحت الضغط على عدة جبهات.





ودعت مقتطفات من المراجعة إلى توسيع أو تسريع البرامج الخاصة بسفن الإنزال المتوسطة والثقيلة والصواريخ بعيدة المدى والأرضية المتنقلة الصواريخ المستخدمة لضرب الأهداف البحرية.





وستوصي المراجعة أيضًا بتقليص برنامج لبناء عجلات مدرعة جديدة للجيش.





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