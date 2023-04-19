فشل محاولة جديدة لوقف إطلاق النار في السودان وسط مخاوف من نفاد الإمدادات الغذائية والطبية

النقاط الرئيسية: كان بالإمكان سماع القصف المتواصل في وسط الخرطوم حول المجمع الذي يضم مقر الجيش

اندلعت الانفجارات في المطار الرئيسي، الذي أغلق بعد اندلاع الصراع

توفي ما لا يقل عن 270 شخصًا وأصيب 2600 حسب تقديرات وزارة الصحة السودانية

فشلت محاولة جديدة لوقف إطلاق النار في القتال العنيف بين القوات السودانية والقوات شبه العسكرية في الخرطوم يوم الأربعاء، مما جعل الناس يخشون من تناقص الإمدادات الغذائية وانهيار الخدمات الطبية.





كان من المفترض أن يدخل وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة - الذي ضغطت من أجله الدول التي تحاول إجلاء مواطنيها بعد أيام من الصراع - حيز التنفيذ في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي. لكن شاهدين في مناطق منفصلة بالعاصمة قالا لـ «رويترز» إن القتال استمر.



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وفي وقت سابق من اليوم، كان بالإمكان سماع القصف المتواصل في وسط الخرطوم حول المجمع الذي يضم مقر الجيش - حيث قال الحاكم العسكري السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، إنه يقيم في وقت سابق من الأسبوع. ولم يتضح ما إذا كان لا يزال هناك.





وجاء في بيان للجيش أن «القوات المسلحة تتصدى لهجوم جديد في محيط القيادة العامة».





وقال مراسل رويترز إن تبادلا كثيفا آخر لإطلاق النار وقع في حي جبرا بغرب الخرطوم، حيث تقع منازل قائد القوات شبه العسكرية الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف على نطاق واسع باسم حميدتي، وعائلته.



ولم يتم الكشف عن موقع حميدتي منذ بدء القتال يوم السبت.





كما اندلعت الانفجارات في المطار الرئيسي، الذي أغلق بعد اندلاع الصراع بسبب صراع على السلطة بين السيد برهان وحميدتي حول خطة لدمج قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي في الجيش النظامي.





تصاعد الدخان الكثيف في السماء وأصبحت شوارع العاصمة، إحدى أكبر المدن الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.5 مليون نسمة، فارغة إلى حد كبير.



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عانى السكان المتجمعون في منازلهم من انقطاع التيار الكهربائي والقلق من استمرار الإمدادات الغذائية.





قالت المهندسة المعمارية هديل محمد، التي تشعر بالقلق على سلامة شقيقها الذي ذهب للبحث عن الطعام: «اليوم بدأت بعض الضروريات تنفد».





وقال شاهد من رويترز إن إطلاق النار اندلع في جنوب المدينة، بينما بدا أن الجيش يستعيد مطارًا عسكريًا رئيسيًا في شمال السودان، حسبما أظهرت صور على شبكة تلفزيون العربية.



وقد توفي ما لا يقل عن 270 شخصًا وأصيب 2600 حسب تقديرات وزارة الصحة السودانية. وقالت نقابة الأطباء السودانيين إن تسعة مستشفيات تعرضت للقصف المدفعي وتم إخلاء 16 مستشفى، مع عدم تشغيل أي منها بشكل كامل داخل العاصمة.





يقول أسامة عثمان المتحدث باسم الهلال الأحمر السوداني: «المستشفيات منهارة تمامًا وخالية من جميع الضروريات."





ويرأس السيد برهان المجلس الحاكم الذي تم تنصيبه بعد الانقلاب العسكري عام 2021 والإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019، في حين كان حميدتي، الذي يقول المحللون إنه يقود أكثر من 100 ألف مقاتل، نائبًا له في المجلس.





لقد بدد صراعهم الآمال في التقدم نحو الديمقراطية في السودان، كما أثار المخاوف من جر قوى إقليمية أخرى إلى الصراع ويمكن أن يلعب دورًا أيضا في المنافسة الإقليمية بين روسيا والولايات المتحدة.



تم إحباط الإخلاء

وقد ضغطت القوى الأجنبية من أجل وقف إطلاق النار للسماح بعمليات الإجلاء وتسليم الإمدادات.





ومع احتراق الطائرات على مدرج مطار الخرطوم الدولي، تبدو عمليات الإجلاء صعبة في الوقت الحالي.





وقال الغواص البلجيكي هنري هيميريشتس لوكالة رويترز من الخرطوم «لا توجد طريقة للخروج». «إنه أمر مروع وبصراحة، لا يوجد شيء يمكننا القيام به في هذه المرحلة.» ذكرت





مجلة دير شبيجل أن ألمانيا أوقفت يوم الأربعاء مهمة لنقل حوالي 150 مواطنًا على متن ثلاث طائرات نقل من طراز Luftwaffe A400M.





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