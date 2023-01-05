بعد تسببها بخسائر قدرها 9 مليون دولار: تعرف على أحدث طرق الاحتيال في أستراليا

النقاط الرئيسية عمليات الاحتيال كلفت الأستراليين نحو 9 مليون دولار في عام 2022

الشباب هم الأكثر عرضة لعمليات التوظيف الزائف في أستراليا

تستخدم جهات الاحتيال منصات التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة للوصول إلى ضحاياها

حذرت هيئة حماية المستهلك الأسترالية (ACCC) المواطنين من عمليات الاحتيال والنصب عند التقدم للوظائف وحماية معلوماتهم الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو خدمات الرسائل النصية مثل Whatsapp.





وصرحت ديليا ريكارد، نائبة رئيس الهيئة بأن المحتالون يستهدفون الشباب الأسترالي الذين أنهوا دراستهم وتخرجوا من الجامعة، ولديهم آمال كبيرة بشأن مستقبلهم الوظيفي وعزمهم على البحث عن عمل في العام الجديد.



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"نحن نعلم أن الشباب معرضون للخطر بشكل خاص، حيث أبلغ الأستراليون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 عامًا عن أكبر الخسائر في عمليات الاحتيال الوظيفية."





"إذا كنت تبحث عن وظيفة وعُرض عليك عمل يتطلب القليل من الجهد مقابل مكافأة مالية كبيرة، فمن المرجح أن تكون عملية احتيال. قد يشمل ذلك النقر بشكل متكرر على زر في موقع ويب أو تطبيق لشراء المنتجات أو إرسال التعليقات ".





وبحسب بيانات الهيئة، فقد تلقت حوالي 3194 تقريرًا عن عمليات احتيال وظيفية تم إجراؤها في العام الماضي، وتم إغراء العديد من الضحايا بوعدهم بجني الأموال بسرعة.





غالبًا ما يطلب المحتالون دفعة مقابل الحصول على دخل مضمون، حيث يتظاهرون بأنهم يوظفون نيابة عن شركات رفيعة المستوى ومنصات التسوق عبر الإنترنت وانتحال شخصية وكالات التوظيف المعروفة.





وأضافت ريكارد: "في الأشهر الأخيرة من عام 2022، شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في التقارير والخسائر المرتبطة بحيل التوظيف، ونشعر بالقلق من أن هؤلاء المحتالين سيستمرون في تكثيف جهودهم بينما يبحث الناس عن عمل في العام الجديد".



Source: Getty / Getty Images وتابعت ريكارد موضحة "نظرًا لأن العديد من الأستراليين يتطلعون إلى تحقيق أقصى استفادة من سوق عمل شديد التنافسية، فإننا نحث الباحثين عن عمل على توخي الحذر من الفرص التي تبدو في ظاهرها جيدة جدًا بدرجة يصعب تصديقها".





"لا تسدد أبدًا دفعة أو استثمارًا مقدمًا لتأمين وظيفة. إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للاحتيال، اتصل بالمصرف أو المؤسسة المالية التي تتعامل معها على الفور".





كيف تتجنب عمليات الاحتيال؟





وضع موقع هيئة حماية المستهلك بعض النصائح الهامة لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال، ومن ضمنها:





توقف - خذ وقتك قبل إعطاء المال أو المعلومات الشخصية لأي جهة.





فكّر - اسأل نفسك عما إذا كانت الرسالة أو المكالمة مزيفة؟





احمِ نفسك - تصرف بسرعة إذا شعرت أن هناك خطأ ما. اتصل بالبنك الذي تتعامل معه وأبلغ عن عمليات الاحتيال إلى سكام واتش.



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كيف تتعامل مع عروض التوظيف الالكترونية؟





وتابع موقع الهيئة سرد بعض الطرق التي قد تساعدك في حماية معلوماتك الشخصية وأموالك عن التعامل مع عروض التوظيف عبر الانترنت:





لا ترسل أبدًا أموالاً أو تعطي معلوماتك الشخصية أو بطاقة الائتمان أو البنك عبر الإنترنت أو تفاصيل حساب العملة المشفرة إلى أي شخص لا تعرفه، خاصةً إذا كنت قد قابلتهم عبر الإنترنت فقط أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف.





تجنب أي ترتيب يطلب الدفع مقدمًا عبر التحويل المصرفي أو PayID أو العملة المشفرة، مثل Bitcoin. من النادر استرداد الأموال المرسلة بهذه الطريقة.





إذا عُرضت عليك الوظيفة دون مقابلة، أو مناقشة حول خبرتك ومدى ملاءمتك للعمل، فعليك بتوخي الحذر، حيث من المحتمل أنك تتعامل مع جهة محتالة.



Source: SBS كن حذرًا من مسؤولي التوظيف الذين يتصلون بك عبر منصات الرسائل المشفرة مثل WhatsApp أو Signal أو Telegram. يشيع استخدام هذه المنصات من قبل المحتالين.





اعرف من تتعامل معه، ابحث عن هيئة التوظيف والعمل أو الفرد الذي يقدم الوظيفة. اتصل بوكالة التوظيف عبر أرقام الهواتف التي تم الحصول عليها من بحث مستقل على الإنترنت.





تجنب سرعة التصرف. لن يتطلب العرض الشرعي منك اتخاذ قرار فوري. إذا كان العرض يبدو جيدًا بدرجة يصعب تصديقها، فعلى الأرجح، أنت أمام عملية نصب واحتيال.





لا تثق في شرعية إعلان الوظيفة لمجرد ظهوره على منصة مشهورة أو موقع ويب موثوق به - ينشر المحتالون أيضًا إعلانات مزيفة. إذا صادفت محتالًا، فأبلغ المنصة أو الوكالة بذلك.





قم بحماية معلوماتك الشخصية، أعط معلوماتك لشركات التوظيف الشرعية فقط وتأكد من فهمك لسياسة الخصوصية الخاصة بهم. كن حذرًا في مقدار المعلومات الشخصية التي تضعها في سيرتك الذاتية مثل عنوانك الفعلي أو تاريخ ميلادك.





تذكر تحديث كلمات المرور لحساباتك على الإنترنت بانتظام واستخدام كلمات مرور صعبة التخمين.



