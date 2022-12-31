الثقافات التي لا تحتفل في الأول من كانون الثاني بالسنة الجديدة

النقاط الرئيسية: معظم الشعوب تعرف التقويم الميلادي في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك تقاويم أخرى

هناك أكثر من يوم رأس السنة الجديدة ويتم الاحتفال بها بشكل مختلف في جميع أنحاء العالم

تأتي السنة اليهودية الجديدة مع النفخ بقرن حيوان، ونحن في عام 1443 حسب التقويم الإسلامي

يمثل الأول من شهر كانون الثاني/يناير بداية عام جديد، على الأقل وفقاً للتقويم الميلادي.





وبينما هو معروف في جميع أنحاء العالم، تستخدمه العديد من الدول جنباً إلى جنب مع تقويم آخر.





هناك عدد من التقاويم المعترف بها في جميع أنحاء العالم، مما يعني أن هناك العديد من التواريخ المختلفة لاحتفالات رأس السنة الجديدة، اليكم بعض منهم.



Source: SBS

رأس السنة الهندوسية الجديدة

السنة الهندوسية الجديدة لها أسماء مختلفة في أماكن مختلفة حيث يتم الاحتفال بها.





ففي بالي بإندونيسيا يحتفلون بهذه المناسبة بوحوش ضخمة، سيكون الاحتفال المقبل في 22 أذار/مارس 2023.





وقال دايو ساتريا تريسناديوي، رئيس المجتمع البالي في أستراليا الغربية، إن مجتمعه يحتفل بالعام الهندوسي الجديد من خلال بناء وحوش كبيرة تُعرف باسم أوغوه أووغوه واستعراضها، كما هو الحال في إندونيسيا.





قال "نبني الوحوش وننقلها الى الشوارع وننقلها إلى الشاطئ".





"في بالي كنا نحرق الوحوش على الشاطئ لكن في أستراليا لا يمكننا فعل ذلك لذا نعيدهم ونقوم بحفل خاص".





وقال السيد تريسناديوي أن هذه الممارسة كانت رمزية لإبعاد الأرواح الشريرة.



The Ogoh-ogoh represents evil spirits. In Bali they are traditionally paraded then burned as a symbol of purification. Source: Getty / NurPhoto قال إن مجتمعه سوف يجتمع للصلاة بمناسبة العام (الميلادي) الجديد.





"نحتفل بيوم الجميع"



رأس السنة الهجرية

في 19 تموز/يوليو 2023، تحتفل الدول الإسلامية في جميع أنحاء العالم ببداية عام 1444، وفقاً لما يُعرف أيضاً بالتقويم الإسلامي.





السنة الهجرية الجديدة، والمعروفة أيضاً باسم رأس السنة الهجرية، تتميز بتلاوة القرآن والصلاة والتأمل في السنة التي مرت.





وتقع في شهر محرم، الشهر الأول في التقويم، بينما يتم استخدام التقويم الميلادي من قبل أولئك الموجودين في البلدان الإسلامية، يتم اتباع التقويم الهجري لتحديد المناسبات الدينية.





يبدأ كل شهر في التقويم الإسلامي في بداية دورة قمرية جديدة، على عكس التقويم الميلادي، الذي يعتمد على دوران الأرض حول الشمس.



رأس السنة الأرثوذكسية الجديدة

صربيا هي إحدى الدول التي لا تزال تعترف ببعض الأحداث في التقويم اليولياني.





هذا هو التقويم الذي تتبعه الكنائس الأرثوذكسية، ويحدد عيد الفصح وعيد الميلاد للأرثوذكس.





في حين أن السنة الجديدة الأرثوذكسية، التي تصادف 14كانون الثاني/ يناير، ليست عطلة رسمية، إلا أنها لا تزال يوماً للاحتفالات في صربيا.



Fireworks over the Temple of Saint Sava in the Serbian capital Belgrade mark the new year. Many Serbians celebrate Orthodox New Year on 14 January. Source: AAP / Darko Vojinovic قالت بيليانا تريكوفيتش، امرأة من ملبورن، وهي عضو في رابطة المجتمع الصربي في أستراليا: "نحب الاحتفال في يوم 14 كانون الثاني".





وقالت إن الكثير من الناس يملأون المطاعم والحانات الصربية ويقيمون الحفلات في 31 كانون الأول/ديسمبر و 13 كانون الثاني/يناير.





يُعرف هذا الأخير باسم "رأس السنة الجديدة" أيضاً في غضون 12 يوماً من عيد الميلاد الأرثوذكسي ويعرف تقليدياً باسم عيد الميلاد الصغير.





نظراً لأن 25 ديسمبر هو أيضاً عطلة عامة، مثل الكثير من الأستراليين، فإن العديد من الصرب يتمتعون بأسبوعين من الإجازات خلال هذه الفترة.



السنة اليهودية الجديدة

ترحب المجتمعات اليهودية بالعام اليهودي الجديد بصوت بوق.





وجرت العادة على نفخ البوق وهو قرن من أي حيوان كوشير مثل الخروف أو الماعز أو الكبش خلال ما يسمى رأس السنة.





ويتم الاحتفال بهذه المناسبة، التي عادة ما يتم الاحتفال بها في حوالي ايلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر، في اليوم الأول من شهر تشري اليهودي، وتحل السنة اليهودية الجديدة التالية في 15 أيلول/سبتمبر 2023.





ويمثل هذا الحدث بداية العشرة أيام من الندم، وهو وقت التوبة والتأمل للشعب اليهودي.



السنة الصينية الجديدة

السنة الصينية الجديدة معروفة جيداً في أستراليا ويتم الاحتفال بها جيداً، يُعتقد أن احتفالات رأس السنة الصينيةالجديدة في سيدني هي الأكبر خارج آسيا.





تقع السنوات في التقويم الصيني في واحدة من 12 حيواناً من حيوانات الأبراج الصينية.



A lion and tiger dance in Sydney's Chinatown as part of Lunar New Year celebrations in January 2022. Source: AAP / Steven Saphore يصادف اليوم الأول من عيد الربيع، الذي يليه في 22 كانون الثاني/يناير 2023، العام الجديد ويحتفل به في العديد من الدول الآسيوية بما في ذلك فيتنام وماليزيا وسنغافورة والصين.





ويتم إهداء المظاريف الحمراء المليئة بالمال لأفراد الأسرة خلال هذا الوقت.



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سنة تقويمية

يتم تحديد أيام السنة الجديدة المختلفة بطول السنة وفقاً للتقويم المحدد.





وتعتمد بعض التقاويم على دورة القمر، والبعض الآخر على دوران الأرض حول الشمس، ثم هناك إصدارات مختلفة تأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة المتعلقة بكل من القمر والشمس.





ما يجعل كل تقويم مختلف عن الآخر هو كيفية تحديد السنة.





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