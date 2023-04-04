جهاد ديب اللبناني الأصل أول وزير يقسم على القرآن في حكومة العمال الجديدة بنيو ساوث ويلز

كشف رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز النقاب عن حكومته في الوقت الذي تصنع حكومة العمال الجديدة التاريخ بتشكيلتها الوزارية المصغرة.

JIHAD DIB PRESSER

جهاد ديب اللبناني الأصل سيتولى حقيبة خدمة العملاء والحكومة الرقمية خدمات الطوارئ والشباب، وسيكون أول وزير يؤدي اليمين الدستورية على القرآن. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • كشف رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز النقاب عن حكومته الجديدة
  • جهاد ديب اللبناني الأصل سيتولى حقيبة خدمة العملاء والحكومة الرقمية خدمات الطوارئ والشباب، وسيكون أول وزير يؤدي اليمين الدستورية على القرآن
  • سيتم تقليص عدد الوزراء ليصبح 22 بالمقارنة مع 26 وزيراً في الحكومة السابقة
لأول مرة سيكون في حكومة نيو ساوث ويلز عدد متساوٍ من الرجال والنساء، حيث تم تخصيص حقائب الطاقة والشرطة والمالية والمواصلات الريفية والشؤون الريفية للنساء لأول مرة.

وسيتم تقليص عدد الوزراء ليصبح 22 بالمقارنة مع 26 وزيراً في الحكومة السابقة.

جهاد ديب اللبناني الأصل سيتولى حقيبة خدمة العملاء والحكومة الرقمية وخدمات الطوارئ والشباب، وسيكون أول وزير يؤدي اليمين الدستورية على القرآن.
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يأتي ذلك بعد أن أصبح وزير الخزانة الجديد دانيال موخي أول من يؤدي اليمين الدستورية على الكتاب المقدس الهندوسي.

ستكون حكومة مينز الجديدة حكومة أقلية مع فوزها بحوالي 45 مقعداً، وسوف يمنحها الثقة النواب المستقلون أليكس غرينتش وغريغ بايبر وجو ماكغير.

ومن المقرر أن يكون بايبر رئيس مجلس النواب المقبل، عند إجراء التصويت في الجمعية التشريعية مع عودة البرلمان الجديد للالتئام الشهر المقبل.

بعد أكثر من 10 أيام على إجراء الانتخابات، المقعد الوحيد الذي لا يزال موضع شك هو رايد في شمال غرب سيدني، حيث يتقدم المرشح الأحراري جوردان لين على ليندال هويسون العمالي بحوالي 200 صوت مع استمرار الفرز.

وكشف مينز النقاب عن وزارته الكاملة يوم الثلاثاء مشيداً بزملائه.
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وقال، "لدينا الكثير من العمل الجاد أمامنا، والمسؤوليات كبيرة، لكني وفريقي على مستوى التحدي".

"لدينا تفويض واضح من سكان نيو ساوث ويلز لإعادة بناء خدماتنا الأساسية، والاستثمار في الأشخاص الذين يعتنون بنا - الممرضات والمعلمين والمسعفين ورجال الإطفاء وضباط الشرطة".

أضاف مينز، "أولويتنا هي مساعدة العائلات والأسر على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة الطاقة وإصلاح مدارسنا ومستشفياتنا".

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نشر في: 4/04/2023 1:55pm
آخر تحديث: 4/04/2023 2:00pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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