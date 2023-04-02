استطلاع للرأي يظهر تراجعاً في دعم الناخبين للائتلاف

تراجع تأييد الناخبين للائتلاف لصالح العمال وحزب أمة واحدة.

Peter Dutton

Peter Dutton Source: AAP

أظهر استطلاع جديد للرأي تراجع الدعم للائتلاف إلى أدنى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

واشار استطلاع نيوزبول الذي نشرته صحيفة "ذا أستراليان" إلى خسارة الائتلاف لنقطتين ليبقى عند تأييد 33% من الناخبين على المستوى الوطني.

كما وجد الاستطلاع أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عزز موقعه كالقائد المفضل للبلاد على حساب زعيم المعارضة بيتر داتون.
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وتأتي النتيجة في الوقت الذي يواجه فيه داتون تداعيات تاريخية إثر خسارة حزب الأحرار للانتخابات الفرعية في أستون في عطلة نهاية الأسبوع.

وبهذه الخسارة لم يتبقَ للاحرار سوى مقعدين فقط في ملبورن.

ويظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 1,500 ناخب أن حزبي الأحرار والوطنيين اللذين يكونان الائتلاف خسرا الأرض لكل من حزبي العمال وأمة واحدة.

ومع كسب العمال لنقطة واحدة على أساس التفضيل بين الحزبين، يواجه الائتلاف تأرجحاً يقارب الثلاثة في المائة ضده منذ انتخابات أيار/مايو الماضية، وفقا للاستطلاع.

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نشر في: 3/04/2023 7:46am
آخر تحديث: 3/04/2023 4:46pm
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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