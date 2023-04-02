ماري دويل من حزب العمال تفوز في الانتخابات الفرعية كأول امرأة تشغل هذا المقعد منذ إنشائه

النقاط الرئيسية: ودعا أنتوني جرين من ABC إلى انتخاب ماري دويل من حزب العمل على روشينا كامبل من حزب الأحرار

ماري دويل ستكون أول امرأة تشغل هذا المقعد

وصفت خسارة الانتخابات الفرعية بأنها "كارثة" لحزب الأحرار

أعلن حزب العمال فوزه التاريخي في الانتخابات الفرعية في تأييد كبير لحكومة ألبانيزي، بينما وعد زعيم حزب الأحرار بيتر داتون بإعادة البناء بعد النتيجة الصادمة لحزبه.





ودعا أنتوني جرين من ABC إلى انتخاب ماري دويل من حزب العمل على روشينا كامبل من حزب الأحرار، مع فوزها لأول مرة منذ قرن بمقعد من المعارضة في انتخابات فرعية.





وإنها أيضاً المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة المقعد، منذ إنشائه في عام 1984.





وكان من المتوقع أن يأخذ حزب العمال أستون بأفضلية تزيد عن ستة في المئة، حيث يمتلك 53 في المئة من المرشحين اللذين يفضلان صوتين مقابل 47 في المئة للأحرار.





وفي وقت متأخر من يوم السبت، حصل حزب العمال على 41 في المئة من الأصوات الأولية مقابل 38 في المئة للأحرار و 11 في المئة لحزب الخضر.





وفي خطاب فوزها، قالت السيدة دويل إنه حتى أكثر "المؤمنين الحقيقيين تفاؤلاً" جعلوها مستضعفة في أستون، التي كانت في أيدي الأحرار لأكثر من 30 عاماً.





وأقرت السيدة كامبل بأن "الليلة لم تكن ليلتنا"، لكنها تعهدت بأنه "بالنسبة لي ولحزبنا - حزب الأحرار- هناك شيء واحد فقط يجب القيام به: سنقاتل".





وقال داتون لمؤيديه إنه بينما كانت ليلة صعبة في فيكتوريا، فإن الأحرار سوف يجتمعون ويعيدون البناء.



اقرأ المزيد جنوب أستراليا تصبح أول ولاية تمنح صوتاً للسكان الأصليين في البرلمان

وقال زعيم المعارضة الفيدرالية إن الأحرار أمامهم الكثير من العمل ويجب أن يستمعوا إلى الرسالة التي بعث بها ناخبو أستون.





وأشاد نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارليس بنتيجة الانتخابات ووصفها بأنها "تأييد كبير" لرئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي وتركيز حزب العمل على قضايا "الخبز والزبدة".





وقال السيد مارليس إن الناخبين استجابوا لقيادة ألبانيزي "الجادة والصادقة" والحكومة التي كانت تعمل على تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة.



اقرأ المزيد قراءة في فوز العمال بانتخابات نيو ساوث ويلز: الآمال والتحديات

وعندما أصبحت النتيجة واضحة، أصدر النائب الفيدرالي لحزب الأحرار كيث وولاهان نداءً لحزبه للاجتماع.





وكما وقف إلى جانب قيادة السيد دوتون، مضيفاً: "لقد رأيت قادة جيدين وسيئين في أكثر الظروف صعوبة ولديه كل صفات القائد الجيد".





"وقد أيدت تعليقاته من قبل زميلتها في فيكتوريا والسيناتور جين هيوم، التي قالت إنها "لا تستطيع أن تتخيل أنه سيكون هناك أي حالة مزاجية لـ (تغيير الزعيم)".





وقالت لشبكة ABC: "ليس هناك شك في أن هذه ضربة لكنه قائد مع فريق قوي خلفه".





والسيدة دويل من حزب العمال ناجية من سرطان الثدي ونقابية سابقة فشلت في شغل المقعد في الانتخابات الأخيرة.





واحتل الأحرار أستون بفارق 2.8 في المئة بعد أن عانى الوزير السابق والعضو المنتهية ولايته آلان تودج من تأرجح كبير ضده في انتخابات 2022.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



