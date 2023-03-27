جنوب أستراليا تصبح أول ولاية تمنح صوتاً للسكان الأصليين في البرلمان

Key Points أقر البرلمان التشريع الذي تقدمت به حكومة حزب العمال أمس في جلسة خاصة،

ويسمح قانون جنوب أستراليا بإنشاء ست مناطق في الولاية تضم ممثلين منتخبين بشكل مباشر.

لا يزال يتعين القيام ببعض الأعمال الإدارية، ولكن حكومة الولاية تأمل في البدء بتطبيق القانون بحلول نهاية العام.

أصبحت جنوب أستراليا أول ولاية تمنح صوتاً للسكان الأصليين في البرلمان، وأعلن رئيس الولاية بيتر ماليناوسكاس أن هذه المبادرة هي خطوة مهمة تجاه الأمم الأولى.





فقد أقر البرلمان التشريع الذي تقدمت به حكومة حزب العمال أمس في جلسة خاصة، وأعلنه الحاكم فرانسيس أدامسون رسمياً أمام حشد تجمع خارج مبنى البرلمان في أديلايد.





وقال مالينوسكاس إن جنوب أستراليا لديها تاريخ عظيم في احتضان الثقافات الأخرى.





لكنه أشار إلى أنه من المؤسف أن الأشخاص الذين قدموا الكثير لأستراليا لأكثر من 000,65 عام، عانوا من الإهمال لمدة 200 عام:





"لطالما كان سكان أستراليا الأصليون مستبعدين عن المشاركة في ازدهار أمتنا، فإننا نتحمل مسؤولية ظلم يثقل كاهلنا جميعاً".



اقرأ المزيد بعد فوزهم التاريخي في نيو ساوث ويلز: العمال يحكمون كل البر الرئيسي لأستراليا وعينهم على تسمانيا

عند تمرير التشريع، قال مالينوسكاس إن جنوب أستراليا تنطلق مع السكان الأصليين في مسار جديد نحو الاندماج والمصالحة:





"عظيم أن تصبح جنوب أستراليا أول ولاية في وطننا يمرر قانوناً يكرس صوتاً للسكان الأصليين في برلماننا".



The Premier of South Australia Peter Malinauskas and the Governor of South Australia Frances Adamson signing the Voice to Parliament state legislation to law. Source: SBS "أعتقد اعتقاداً راسخاً أن هناك العديد من الأمور التي يمكن أن يتعلمها هذا البرلمان من الثقافة الاقدم في العالم التي لا تزال حية حتى اليوم".





ويسمح قانون جنوب أستراليا بإنشاء ست مناطق في الولاية تضم ممثلين منتخبين بشكل مباشر.





وسوف يتمثل السكان الأصليون بعضوين يمكنهما مخاطبة أي من مجلسي برلمان الولاية بشأن التشريعات التي تهم الأمم الأولى.



اقرأ المزيد قراءة في فوز العمال بانتخابات نيو ساوث ويلز: الآمال والتحديات

ولا يزال يتعين القيام ببعض الأعمال الإدارية، ولكن حكومة الولاية تأمل في البدء بتطبيق القانون بحلول نهاية العام.





وقالت مفوض جنوب أستراليا لصوت السكان الأصليين، ديل أجيوس، إن إقرار التشريع هو بداية فصل مثير في تاريخ أستراليا:





"لقد تم استبعاد أصواتنا لفترة طويلة جداً. من اليوم فصاعداً لدينا الحق في أن يُسمع صوتنا، على أعلى مستوى لصنع القرار في هذه الولاية".





"منذ اليوم، سيكون بمقدور السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في جنوب أستراليا، أكثر من أي وقت مضى، إبداء رأيهم في القرارات التي تؤثر على حياتهم".





"والأهم من ذلك، ستتاح لهم الفرصة للتعبير عن تطلعاتهم للمستقبل أمام البرلمان والحكومة".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



