جولة على أستراليا والعالم في دقيقة

فيكتوريا



أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا للولايات الشرقية بشأن احتمالية حدوث رياح عاتية وعواصف رعدية على نيو ساوث ويلز وكانبرا وجنوب أستراليا خلال مساء يوم الإثنين مما يهدد بقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.





موسكو



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توقفت حركة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأحد بعدما علقت روسيا السبت الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية الحيويّة لإمدادات الغذاء في العالم، في قرار انتقدته بشدة كييف وواشنطن والاتحاد الأوروبي.





بيروت



غادر الرئيس اللبناني ميشال عون الأحد القصر الرئاسي بحضور الآلاف من مناصريه، مستبقاً انتهاء ولايته بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تزيد من تعقيدات الفراغ السياسي الذي تدخله البلاد.





الخرطوم



خرج آلاف السودانيين مجددا الأحد للتظاهر في العاصمة ضد الانقلاب العسكري الذي نفذ قبل عام وللمطالبة بالحكم المدني، فيما واجهتهم قوات الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع.





سيول



تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحد إجراء تحقيق "معمّق" بشأن تدافع أسفر عن مقتل 153 شخصاً على الأقل مساء السبت في سيول حيث احتشد عشرات الآلاف ومعظمهم صغار في السن، في شوارع ضيّقة للاحتفال بعيد هالوين، للمرة الأولى بعد جائحة كوفيد-19.





مقديشو



ارتفع إلى 100 عدد قتلى هجوم بسيّارتَين مفخّختَين وقع السبت عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصوماليّة مقديشو على ما أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأحد.





الجزائر



يجتمع القادة العرب الثلاثاء في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة، خصوصا في سوريا وليبيا، فضلا عن تطبيع بعض الدول علاقاتها مع إسرائيل.





البرازيل



أكد كلّ من الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو والرئيس الأسبق اليساري لولا دا سيلفا ثقته بالفوز اثر الإدلاء بصوتيهما الأحد في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي دعي إليها 152 مليون ناخب وتشهد تنافسا شديدا.





مونتريال



انضمّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى مسيرة مع محتجّين تجمّعوا في العاصمة أوتاوا السبت دعمًا للحركة الاحتجاجيّة التي تشهدها إيران منذ أكثر من 40 يومًا.





مانيلا



عمل عناصر الإنقاذ الأحد في مانيلا على مساعدة سكان حاصرتهم مياه فيضانات ناجمة عن العاصفة الاستوائية (نالغي) التي خلّفت 48 قتيلاً على الأقل في الأرخبيل قبل أن تنحسر.





لندن



استُهدفت مكاتب مركز دوفر البريطاني للهجرة الأحد بمقذوفات حارقة، عثر لاحقا على مطلقها ميتا، وذلك على خلفية تدفق مهاجرين غير قانونيين بأعداد قياسية إلى بريطانيا عبر القناة (المانش).





الهند



قتل 75 شخصا على الأقل الأحد بانهيار جسر للمشاة في الهند يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، أدى إلى سقوط العشرات في النهر أدناه.





تشاد



تم تحرير المواطن الفرنسي-الأسترالي الذي تعرض للخطف الجمعة في شرق تشاد الحدودي مع السودان، وهو في "صحة جيدة"، فيما لا تزال العمليات جارية للقبض على خاطفيه.





تل أبيب



أعلنت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية عن مشاركة أحد لاعبيها في دوري السوبر في السعودية، وذلك في أحدث مؤشر على تطور العلاقات غير الرسمية بين الجانبين.





كرواتيا



في وقت يتصاعد التضخم في أوروبا وتهز رياح جيوسياسية غير مؤاتية للتكتل، تأمل كرواتيا أن يجلب تحولها إلى اليورو بعض مظاهر الحماية للدولة البلقانية في عالم تسوده حالة من عدم اليقين.





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