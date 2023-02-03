رفضت المحكمة تهمة اعتداء لاعب التنس نيك كيريوس على صديقته بعد إقراره بالذنب

النقاط الرئيسية: أقر نيك كيريوس يوم الجمعة بأنه مذنب في الاعتداء على صديقته السابقة في عام 2021

أشار القاضي إلى أن نجم التنس لن يشكل خطر الإساءة لأحد مرة أخرى

وقال كيريوس إنه "يأسف بشدة" للضرر الذي تسبب فيه

تلقى نيك كيريوس تهمة الاعتداء التي رفضها أحد القضاة بعد أن أقر بأنه مذنب في دفع صديقته السابقة في عام 2021.





ووقف نجم التنس أمام محكمة الصلح في كانبيرا يوم الجمعة حيث تم رفض محاولة إسقاط تهمة الاعتداء لأسباب تتعلق بالصحة العقلية.





ورفضت القاضية بيث كامبل التهمة في وقت لاحق، ووافقت على أن خطورة الأمر كانت "منخفضة المستوى"، مشيرة إلى أن كيريوس لم يكن يخاطر بالعودة إلى الإجرام.





واتُهم المصنف رقم 20 في العالم بحادث وقع في وقت متأخر من الليل في 10 كانون الثاني/يناير 2021 حيث دفع صديقته السابقة كيارا باساري بعد مشادة خارج شقتها في ضاحية كينغستون في كانبيرا.





واستمعت المحكمة إلى أن السيدة باساري كانت تقف عند باب سيارة أوبر تمنع كيريوس من المغادرة عندما دفعها.



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وقف وصرخ عليها "بجدية" وهي ملقاة على الأرض.





وأبلغت حينها السيدة باساري عن ألم في الكتف.





وكان كيريوس قد قال للسيدة باساري أن "اتركيني وحدي" و "فقط أغمض عينيه" بينما طلبت منه أن يخرج من السيارة وأن يهدأ.





ولم تبلغ باساري عن الحادث إلا بعد 10 أشهر، عندما انفصل الزوجان بعد عودتهما بعد الحادث.





وقال كيريوس "آسف بصدق" للاعتداء.





وأصدر كيريوس بياناً مكتوباً بعد المحكمة، قال فيه إنه ممتن لرفض التهمة.





"لم أكن في وضع جيد عندما حدث ذلك وكان رد فعلي على موقف صعب بطريقة أشعر بالأسف الشديد، أعلم أن ذلك لم يكن على ما يرام وأنا آسف بصدق للضرر الذي سببته."





"الصحة العقلية صعبة مرهقة، لكنني وجدت أن الحصول على المساعدة والعمل على نفسي ساعدني على الشعور بتحسن وأن أكون أفضل".





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