"أطفال بارامبي" مسلسل جديد يعرض حكايات عن السكان الاصليين في مقاطعة الشمال

مسلسل "أطفال بارامبي" من بطولة نيك بونسون (13) وكيتلين هوردرن (14) وهما يؤديان أدوارهما التمثيلية الأولى.





ويشمل أعضاء فريق الممثلين الثانويين مجموعة من أكثر الفنانين الأستراليين إنجازًا وإعجابًا جوستين كلارك (مدرسة اللعب ، عرض جوستين كلارك) ، المرشحة لجائزة يعقوب جونيور 2021، فرانسيس جوليبينغ (عشرة زوارق ، عملية بافالو) ، أدريان بيكرينغ





(رايك، هاوس أوف بوند) ، كويستوفر سوميرس (عشرة زوارق، ديفاينر، انفينيشد سكاي)، سوفي إمبرسون بين (رجل الماء ، هارو ، الجيران) ، فنلندي تريسي (عشرة جنيهات بومز) ، سيرين يونوبينغو (طريق الغموض: الأصل) ، بينيلوبي توماس ، ستيفن ماهي وسكوت هول.





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يحكي مسلسل "أطفال بارامبي" قصة توماياس (نيك بونسون) و داليا (كيتلين هورديرن) – اثنان من أفضل الأصدقاء ترعرعا في مجتمع ساحر ونائي في مقاطعة الشمال.





تمتلئ الدراما السريعة المكونة من 10 حلقات بالحركة والفكاهة والحب. من خلال الصيد ، والرقص والتعليم ، يتعلم الأطفال عن أنفسهم ، بعضهم البعض ويعيشون في ثقافات الشعوب الأصلية وغير الأصلية.





وقد تم تصوير هذه السلسلة الرائعة في بيسويك (ووغولار) وبارونغا وكاثرين وبيتر على أراضي شعوب جاوين وداغومان ووردامان ومنغاراي في مقاطعة الشمال.





وقالت ماريسا ماكدويل ، رئيسة الانتاج بالنيابة في NITV "يسعدنا أن ننتج هذا المسلسل لعرضه في جميع أنحاء أستراليا. "أطفال بارامبي" هو أول مسلسل أطفال كبير في مقاطعة الشمال تم إنتاجه في التوب إيند، مما يجعله قصة مهمة لجميع الأستراليين.





وأضافت ماكدويل "يواصل NITV قيادة الطريق في تمثيل السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس على الشاشة ، ونحن فخورون بالعمل مع العديد من الأشخاص الموهوبين في هذا المسلسل لعرض ثقافة مجتمعات السكان الأصليين المحلية في مقاطعة الشمال. ولا بد من ذكر (كياس هيبوورث) رئيس الانتاج NITV السابق ، الذي كان جزءًا لا يتجزأ من عرض هذه السلسلة الرئيسية على الشاشات ".





تم إنتاج "أطفال بارامبي" بشكل مشترك بواسطة دانيالا ملكلين (كوكي ، غريس بجانبي ، ليتل جيه آند بيج كوز ، ريدفيرن ناو) من شركة افلام شجرة التمر الهندي ، مونيكا أوبراين من أمباينانس انترتينمت وجوليا موريس وهو يستند إلى سلسلة الكتب الشهيرة للمؤلف ليوني نورنغتون.





وتقول كل من دانييل ماكلين ومونيكا أوبراين وجوليا موريس ، وهن منتجات "أطفال بارامبي" : "نحن متحمسات لمشاركة أطفال بارامبي مع العالم وعرض الشخصيات الرائعة والبلد و الثقافة. هذه السلسلة مليئة بالحركة- مثل المفرقعات النارية ، والأسماك ، والثعابين ، والأكوروبي ، وحرائق الاحراج والبئر المائية السرية!"





قالت بيرناديت أوماهوني ، رئيسة المحتوى في ACTF "أطفال بارامبي هو مسلسل ممتع يستحق المشاهدة ، فهو مليئ بالمتعة والحركة والشخصيات الملونة والمناظر الخلابة ، مما يوفر للجمهور في جميع أنحاء أستراليا و العالم نافذة على مجتمع التوب إيند البعيد. مغامرات تومياس وداليا سوف تسلي الأسرة بأكملها ".





يعرض أطفال بارامبي لأول مرة على NITV أيام الجمعة اعتبارا من 18 تشرين الثاني نوفمبر الساعة 7: 30 مساءً (بتوقيت الساحل الشرقي لاستراليا).





وسيكون المسلسل متاحاً بالكامل ، للبث مجانًا على SBS عند الطلب بعد العرض الأول وسيتم ترجمته إلى الصينية المبسطة والعربية وثلاث لغات خاصة بالسكان الاصليين:





كريول الشمالية ، يولنغو ماثا ، و كريول مضيق توريس.





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