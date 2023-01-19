عاجل: جاسيندا أرديرن تعلن تنحيها عن منصب رئيسة وزراء نيوزيلندا

النقاط الرئيسية رئيسية وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تعلن تنحيها عن منصبها

قالت أرديرن إنها اتخذت القرار اتخذ بعد التشاور مع عائلتها

لم ترغب في التكهن عمن يمكن أن يخلفها في المنصب

حبست أرديرن دموعها اليوم الخميس وهي تعلن أنها لن تكون قادرة على الترشح في الانتخابات المقبلة لإعادة انتخابها كرئيسة وزراء لولاية جديدة.





وقالت: "أعرف ما الذي يتطلبه هذا العمل. وأعلم أنه لم يعد لدي ما يكفي للقيام بذلك".





وأشارت إلى أن التحدي الذي شهدته السنوات الماضية "كان له أثر كبير".



أضافت، "لن أسدي أي خدمة لهذا البلد وأنا أعلم أنه ليس لدي ما يكفي لمواصلة العمل على مدى السنوات الأربع المقبلة".





وقالت أرديرن إن حزب العمال سينتخب زعيماً جديداً بحلول نهاية الأسبوع، لكن نائب رئيس الوزراء غرانت روبرتسون لن يكون مرشحاً لهذا المنصب.





وجاء الإعلان المفاجئ لأرديرن خلال اجتماع الحزب المغلق الذي يجري في بداية العام.





"علمت بمجرد أن اتخذت القرار أنه سيكون نهائياً"، مضيفة أن بعض أفراد عائلتها شجعوها على البقاء في منصبها.





وكان من المتوقع أن تعلن أرديرن موعد الانتخابات - وهو ما فعلته في 14 أكتوبر / تشرين الأول، لكنها صدمت الجميع بإعلان اعتزالها العمل السياسي.



وقالت إنها "غير آسفة"، مشيرة إلى أننها حققت ما خططت له كرئيسة للوزراء.





"أغادر منصبي وأنا أعلم أنني بذلت قصارى جهدي".





وأشاد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بجاسيندا أرديرن في تغريدة على تويتر اليوم الخميس.



وكتب يقول، "لقد أثبتت أن التعاطف والبصيرة هما من الصفات القيادية القوية. لقد كانت جاسيندا مناصرة شرسة لنيوزيلندا، ومصدر إلهام للكثيرين وصديقة كبيرة لي".





ولم ترغب أرديرن بالتكهن عمن يمكن أن يخلفها في المنصب عندما سئلت عما إذا كانت البلاد مستعدة لزعيم من السكان الأصليين.





وعندما سئلت عن الإرث التي تركته، أجابت "شغفي وصدقي".





وقالت إنها تود أن يتذكرها الناس كشخص حاول دائماً أن يكون لطيفاً.



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







