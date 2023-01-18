"ضرائب أقل ومدة أقصر لشراء المنزل الاول":تعديلات NSW على رسوم الدمغة تدخل حيز التنفيذ

NSW stamp duty

NSW Government has announced 12 months exemption on stamp duty for certain properties. Source: AAP

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تأمل حكومة دومنيك بيروتية أن تقلل هذه الخطوة الوقت الذي يستغرقه الادخار لشراء منزل بمعدل عامين لكن الخبراء يحذرون من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل.

النقاط الرئيسية
  • يمكن لمشتري المنزل الأول الذي تقل قيمته عن 1.5 مليون دولار اختيار دفع ضريبة أرض سنوية أقل بدلاً من رسوم الدمغة
  • سيسمح البرنامج للمستفيدين منه دفع قسط سنوي يبلغ 400 دولار بالإضافة إلى 0.3 في المائة من قيمة الأرض كل عام.
  • كشفت المعارضة عن سياستها المضادة ، ووعدت بإلغاء رسوم الدمغة على المنازل التي تصل إلى 800 ألف دولار
انطلق في مطلع هذا الاسبوع بولاية نيو ساوث ويلز برنامج First Buyer Choice

وبموجب المخطط ، يمكن لمشتري المنزل الأول الذي تقل قيمته عن 1.5 مليون دولار اختيار دفع ضريبة أرض سنوية أقل بدلاً من رسوم الدمغة ؛ وتأمل حكومة دومنيك بيروتية أن تقلل هذه الخطوة الوقت الذي يستغرقه الادخار لشراء منزل بمعدل عامين لكن الخبراء يحذرون من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل.

Buying Property
Real estate agent Sales manager holding filing keys to customer after signing rental lease contract of sale purchase agreement, concerning mortgage loan offer for and house insurance. Source: iStockphoto / Pattanaphong Khuankaew/Getty Images/iStockphoto

ورحب الوكيل العقاري تشاد عربيد بالخطوة واعتبر انها "تعديلات جيدة لواحدة من اكثر الضرائب المكروهة في استراليا" واعتبر عربيد ان ارتفاع اسعار المنازل لا يرتبط بالتعديلات على رسوم الدمغة ولكن السبب الرئيسي هو "قلة المعروض من منازل سواء للبيع او للايجار"

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التشريع الذي أقره البرلمان العام الماضي يمكن تطبيقه بأثر رجعي على أولئك الذين اشتروا منزلهم الاول في 11 نوفمبر حت انطلاق البرنامج. وسيسمح البرنامج للمستفيدين منه دفع قسط سنوي يبلغ 400 دولار بالإضافة إلى 0.3 في المائة من قيمة الأرض كل عام.

وقال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه "هذا المشروع الوطني الأول من نوعه سيقلل بشكل كبير من التكاليف الأولية ، ويقلل الوقت اللازم للادخار وسيدفع معظم مشتري المنازل الأوائل ضرائب أقل بشكل عام".

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هذا وقد عارض حزب العمال في نيو ساوث ويلز التغيير ، وأعلن أنه سيلغي البرنامج إذا تم انتخابه في مارس. وفي الأسبوع الماضي ، كشفت المعارضة عن سياستها المضادة ، ووعدت بإلغاء رسوم الدمغة على المنازل التي تصل إلى 800 ألف دولار ، وتقديم سعر مخفض على المنازل يصل إلى مليون دولار.

استمعوا في الرابط اعلاه للقاء الكامل مع الوكيل العقاري تشاد عربيد

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