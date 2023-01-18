"الحل يبدأ بالإرادة": هل تُفلح خطط الائتلاف والعمال في إصلاح قطاع المقامرة في نيو ساوث ويلز؟

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Man pushing the spin button on a slot machine Source: Getty / Getty Images

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تعهد حزب العمال بحظر التبرعات السياسية من نوادي المقامرة وتوسيع نطاق الـ Cashless cards بينما أعلنت الحكومة الائتلافية عن تفاصيل خطتها لإصلاح قطاع المقامرة في نيو ساوث ويلز.

النقاط الرئيسية
  • تجتذب آلات القمار في سيدني – والتي تضم ثاني أكبر عدد منها في العالم بعد لاس فيغاس – مئات الآلاف من الأستراليين ومن بينهم المهاجرون الذين ينزلقون إلى هذا المستنقع إما لشعورهم بالوحدة
  • وتعهدت المعارضة العمالية بحظر التبرعات السياسية من أندية القمار وسط احتدام النقاش بين الحزبين حول "البوكيز"
  • تتضمن السياسات المقترحة حظر لافتات "صالة كبار الشخصيات" خارج الحانات والنوادي وخفض الحد الأعلى النقدي للبطاقة المستخدمة في آلات المقامرة وتقليل عددها في جميع أنحاء الولاية.
على الرغم من بعض الانتقادات التي طالت مقترحات المعارضة العمالية لإصلاح قطاع المقامرة ومجادلة بعض الخبراء بأنها "قد لا تحقق الفائدة المطلوبة"، طالب الكثيرون الحكومة الائتلافية في نيو ساوث ويلز رئيسها دومينيك بيروتيه بأن يحذو حذو العمال بإعلان خطة واضحة الملامح بهذا الخصوص بعد أن أعلنت الحكومة أواخر العام الماضي نيتها العمل ببطاقات غير نقدية لآلات القمار وبحد مالي أقصى يجري التداول حوله حالياً.

وقال المستشار مالي والخبير في معالجة إدمان القمار في McArthur Family and Youth Services في منطقة Campbelltown د. حشمت شهيد ان كل هذه الاقتراحات ما زالت قيد الدراسة: "يريدون تجربة البطاقة غير النقدية في مناطق معينة ليرون ان كان ستخفف من الاقبال على القمار. فكرة جيدة لان المقامر اذا علم انه لن يربح مبالغ نقدية سيقل إقباله على المقامرة. النوادي التي ستخسر سيتم تعويضها من خلال مبلغ الغرامة الذي دفعه ستار كازينو."
Bambling - poker machines
Source: AAP / Image AAP
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كيف تتغلب على الإدمان على المقامرة؟

بألوانها الزاهية وتصميماتها المبتكرة التي تحاكي مشاهد من أفلام هوليوود، تجتذب آلات القمار في سيدني – والتي تضم ثاني أكبر عدد منها في العالم بعد لاس فيغاس – مئات الآلاف من الأستراليين ومن بينهم المهاجرون الذين ينزلقون إلى هذا المستنقع إما لشعورهم بالوحدة أو استجابة لدعوات أصدقاء لا يرون في المقامرة سوى "تسلية وتضييع وقت".
ربع خسائر الأستراليين على آلات القمار في ولاية نيو ساوث ويلز تبخرت من جيوب سكان غرب سيدني.
ويرى د. شهيد ان تبعات المقامرة قد تكون مدمرة على الفرد المقامر وعائلته كذلك: "خلال سنوات العملي الطويلة في هذا المجال، تعاملت مع أشخاص كانوا ينفقون معظم دخلهم على المقامرة وأصبحوا يقصرون في تأمين الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم. في كثير من الأحيان انتهى بهم الأمر إلى الطلاق وحتى ممارسة أنشطة غير قانونية للحصول على أموال وبالتالي ينتهي بهم الأمر خلف القضبان."
المقامر يعيش في وهم ويحلم بالثراء السريع
هذا وتعهدت المعارضة العمالية بحظر التبرعات السياسية من أندية القمار وسط احتدام النقاش بين الحزبين حول "البوكيز"

وبعد أشهر من الانتقادات لفشلها في دعم دفع الائتلاف في مقترح البطاقة غير النقدية، اعتبر زعيم حزب العمال بالولاية كريس مينز ان مجموعة السياسات المقترحة لإصلاح المقامرة ستعالج "مشكلة المقامرة والسلوك غير المشروع في القطاع بأكمله."

تتضمن السياسات حظر لافتات "صالة كبار الشخصيات" خارج الحانات والنوادي وخفض الحد الأعلى النقدي للبطاقة المستخدمة في آلات المقامرة وتقليل عددها في جميع أنحاء الولاية.
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وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت جمعية الفنادق الأسترالية NSW و ClubsNSW أنهما ستطبقان تقنية التعرف على الوجه في عام 2023 لمكافحة مشكلة المقامرة.

وستلتقط الكاميرات المقامرين الذين سجلوا في نظام الاستبعاد الذاتي للولاية وتنبيه موظفي المكان.

ومخطط NSW هو خيار طوعي للمقامرين الذين يعانون من مشاكل لإدخال اتفاقية استبعاد ذاتي تحظرهم من مناطق المقامرة بالفنادق والنوادي وكما يمكن للأشخاص أيضاً اختيار الاستبعاد الذاتي من فندق أو نادي بأكمله.

استمعوا إلى المقابلة مع المستشار المالي وخبير مكافحة الإدمان على المقامرة د. حشمت شهيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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