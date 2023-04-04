دونالد ترامب يرفض الاتهامات الموجهة إليه بتزوير سجلات تجارية

النقاط الرئيسية: يزعم المدعون في مانهاتن أن السيد ترامب - أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه اتهامات جنائية - قام بتزوير السجلات التجارية لإخفاء انتهاك قوانين الانتخابات

اتهمه المدعون بدفع أموال لامرأتين قبل الانتخابات الأمريكية لعام 2016 للتكتم على علاقتهما به

تصل عقوبة التهم مجتمعة إلى 136 عامًا كحد أقصى بموجب قانون نيويورك

غادر الرئيس الأميركي السابق الثلاثاء مقرّ المحكمة الجنائية في مانهاتن في نيويورك، من دون أن تفرض عليه أيّ شروط أو مراقبة قضائية، وذلك بعد مثوله التاريخي في قضية احتيال على صلة بدفعه أموالاً لشراء صمت ممثلة إباحية في العام 2016.





وفي الجلسة غير المسبوقة التي أصبح فيها ترامب أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي، دفع ترامب ببراءته من كل التّهم التي وجّهها إليه المدّعي العام في مانهاتن ألفين براغ والبالغ عددها 34 تهمة، وذلك في ختام تحقيق استمرّ خمس سنوات.





ويزعم المدعون في مانهاتن أن ترامب وهو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه اتهامات جنائية، قام بتزوير السجلات التجارية لإخفاء انتهاك قوانين الانتخابات خلال حملته الرئاسية لعام 2016.





المرأتان هما ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز وعارضة بلاي بوي السابقة كارين ماكدوغال.





كان ترامب، البالغ من العمر 76 عامًا، يرتدي بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق حمراء عندما لوّح بيديه أمام حشد تجمع خارج قاعة المحكمة بعد أن تم اقتياده في موكب من مقر إقامته في نيويورك في برج ترامب.





جلس ترامب ويداه مطويتان عندما قدم التماسه محاطًا بمحاميه، وقال عندما سُئل عن اعترافه: «غير مذنب».





واستمعت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن إلى أدلة حول دفع مبلغ 130 ألف دولار إلى دانيلز في الأيام الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2016. وقالت دانيلز إنها تلقت أموالا مقابل التزام الصمت بشأن لقاء جنسي مع ترامب في أحد فنادق بحيرة تاهو في عام 2006.



وتصل عقوبة التهم مجتمعة إلى 136 عامًا كحد أقصى بموجب قانون نيويورك، لكن عقوبة السجن الفعلية إذا تمت إدانته في محاكمة ستكون بالتأكيد أقل بكثير من ذلك.





في حين أن تزوير السجلات التجارية في نيويورك هو جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن عام واحد، فإنه يتم اعتبارها جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات عندما يتم ذلك بهدف الترويج لجريمة أخرى أو إخفائها.





ووصف ترامب الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية.



Mr Trump's life in a nutshell. Source: SBS ونشر ترامب رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً جاء فيها: «أتجه الآن إلى مانهاتن حيث قاعة المحكمة. يبدو هذا سرياليًا جدًا - سوف يعتقلونني. لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا».





وفي منشورات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي قبل توجيه الاتهام، جدد ترامب هجماته على ميرشان، الذي ترأس العام الماضي محاكمة أدينت فيها شركة ترامب العقارية بالتزوير الضريبي.





وأعلن ترامب، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 2017 و2021، في تشرين الثاني/نوفمبر عن نيته الترشح مجدداً للرئاسة في عام 2024 في محاولة لحرمان الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي تغلب عليه في عام 2020، من ولاية ثانية في البيت الأبيض.





وكان محامو ترامب قد حثوا القاضي على حظر أي تصوير بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي والتغطية الإذاعية.





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