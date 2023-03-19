هل سيتم فعلاً اعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء؟

Key Points يسعى دونالد ترامب لترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة الأمريكية 2024

وزعم أمس أنه من المقرر اعتقاله الأسبوع المقبل

ولم يذكر ماهية التهم الموجهة إليه

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه يتوقع إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء في قضية رفعها مكتب المدعي العام في مانهاتن، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج.





ورفض المتحدث باسم مكتب المدعي العام التعليق.





وقال ترامب، دون تقديم أدلة، أن "التسريبات غير القانونية" من مكتب المدعي العام في مانهاتن تشير إلى أنه سيتم القبض عليه:





"تشير التسريبات غير القانونية من مكتب المدعي العام الفاسد والسياسي للغاية في مانهاتن إلى أنه بدون إمكانية إثبات أي جريمة، سيتم إلقاء القبض على المرشح الجمهوري البارز والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل."





وحث ترامب أنصاره على "الاحتجاج، واستعادة أمتنا."



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وكان في وقت سابق من هذا العام، قد بدأ مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براج، بتقديم أدلة إلى هيئة محلفين كبرى تحقق في دفع مبلغ 130 ألف دولار (192309 دولارًا أمريكيًا) دفعه مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، إلى النجمة الإباحية ستورمي دانيلز في الأيام الأخيرة من حكم ترامب حملة 2016





من جهته نفى ترامب حدوث هذه القضية. وتقول دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إنها كانت على علاقة بترامب قبل عقد من الزمان.





كان ترامب رئيسًا للجمهوريين من 2017 إلى 2021، وأشار إلى إنه سيقدم محاولة للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.





وكان قد دعا مكتب براج في وقت سابق من هذا الشهر السيد ترامب للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى التي تحقق في المدفوعات المالية الصامتة، وفقًا لمحامية ترامب، سوزان نيكيليس.



وقال خبراء قانونيون إن ذلك كان علامة على اقتراب موعد صدور قرار الاتهام.





كذلك أقر كوهين في العام 2018 بارتكاب انتهاكات فيدرالية لتمويل حملات انتخابية مرتبطة بترتيباته لمدفوعات لدانيالز وامرأة أخرى، من بين جرائم أخرى وقال إن ترامب وجهه لتسديد المدفوعات.





وأدلى كوهين بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى يوم الاثنين ومرة أخرى يوم الأربعاء، وفقًا لمحاميه لاني ديفيس.





وأشارت محامية دانيلز أنها تحدثت مع وكلاء النيابة الأسبوع الماضي.





التحقيق هو أحد المشاكل القانونية العديدة التي يواجهها ترامب أثناء سعيه لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.



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ويقوم مستشار خاص عينه المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند حاليًا بالتحقيق في تعامل ترامب مع وثائق حكومية سرية بعد ترك منصبه، فضلاً عن جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020، التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.





وفاز مكتب براج العام الماضي بإدانة منظمة ترامب بتهم الاحتيال الضريبي. لكن السيد براج رفض اتهام ترامب نفسه بارتكاب جرائم مالية تتعلق بممارساته التجارية، مما دفع اثنين من المدعين العامين الذين عملوا في التحقيق إلى الاستقالة.





يتصدر ترامب منافسيه الأوائل لترشيح حزبه، حيث حصل على دعم 43 في المائة من الجمهوريين في استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في فبراير، مقارنة بنسبة 31 في المائة لأقرب منافسيه، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي لم يعلن بعد عن ترشيحه.





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