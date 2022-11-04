وفاة شخص يُعتقد أنه من أصول لبنانية بفيضانات نيو ساوث ويلز وارتفاع منسوب الأنهار لأعلى مستوى منذ 70 عاما

النقاط الرئيسية العثور على جثة رجل يُعتقد أنه من أصول لبنانية في جنوب نيو ساوث ويلز

جاري البحث عن شخص آخر مفقود كان بصحبته في سيارة بيضاء

ارتفاع منسوب الأنهار إلى أعلى مستوياتها في نيو ساوث ويلز منذ 70 عاما

تم العثور على جثة رجل من قبل الشرطة المشاركة في البحث عن شخصين تم الإبلاغ عن فقدهما في مياه الفيضانات في الأراضي الجنوبية لولاية نيو ساوث ويلز.





في حوالي الساعة 11.15 مساءً يوم الاثنين الماضي، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى منطقة Bevendale، بعد أن جرفت المياه إحدى المركبات والتي كان على متنها أربعة رجال من أعلى أحد الجسور بالمنطقة.



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تم إبلاغ شرطة Hume بالواقعة، وتفاصيلها حيث تواجد رجلين في المقصورة واثنين في الكرسي الخلفي عندما جرفت المياه المركبة إلى جسرPrestons Creek، على بعد 50 كم شرق منطقة Boorowa.





تمكن الرجلان في المقعدين الأمامين من انقاذ أنفسهما وسبحا إلى بر الأمان؛ ومع ذلك، جرفت مياه الفيضانات السيارة والرجلان الآخران في اتجاه مجرى النهر.





تم تنبيه خدمات الطوارئ وبدأت عمليات بحث واسعة النطاق لتمشيط المناطق المحيطة.





استمر البحث الذي شاركت فيه الشرطة المحلية وغواصو الشرطة وهيئة إنقاذ الشرطة والمروحيات وخدمة الطوارئ الحكومية (SES) - وفي حوالي الساعة 2 مساءً (الخميس 3 نوفمبر 2022)، تم العثور على جثة رجل من قبل غواصين الشرطة.





لم يتم التعرف على الجثة رسميًا بعد ، والبحث مستمر عن الرجل الثاني.



صورة أرشيفية للعاملين بخدمات الطوارئ Source: SBS وقد أشارت عدة وسائل إعلامية وصحفية إلى أن الرجلين يُعتقد أنهما من أصول لبنانية وكذلك بعد توارد عدة منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى ذلك الأمر أيضا.





هذا وسيتم إعداد تقرير رسمي من الطبيب الشرعي للتعرف على المتوفي في وقت لاحق من مساء اليوم.





تتواصل الفيضانات في معظم أنحاء نيو ساوث ويلز الداخلية وشمال فيكتوريا.





اعتبارًا من الساعة 2.30 مساءً يوم الجمعة ، يوجد في نيو ساوث ويلز 102 تحذير حالي. يتضمن ذلك 22 تحذيرًا للطوارئ بسبب الفيضانات.





أنقذت هيئة الطوارئ عشرة أشخاص من مياه الفيضانات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



كما زار دومينيك بيروتيه رئيس حكومة الولاية منطقة فوربس المتضررة من الفيضانات يوم الجمعة حيث من المتوقع أن يتجاوز نهر Lachlan في المساء حاجز 10.8 مترًا، وهي علامة لم يتم تسجيلها منذ عام 1952.





يأتي ذلك في الوقت الذي طُلب فيه من حوالي 1000 شخص المغادرة إلى مناطق آمنة بسبب مخاطر الفيضانات المتجددة.





قال بيروتيه "اتبع أوامر الإخلاء، حتى لو كنت لا ترى فيضانات من حولك".





"هذه هي أفضل طريقة للحفاظ على سلامتك أنت وعائلتك."



وأعلن عن منحة تصل إلى 25000 دولار للمزارعين والمنتجين في 66 منطقة حكومية محلية متضررة إثر الفيضانات في فبراير/ مارس الماضي.





كما أعلن بيروتيه أنه سيتم نشر 50 فردًا من قوات الدفاع الأسترالية في فوربس، مع توفر حوالي 200 فرد لمساعدة المجتمعات التي غمرتها الفيضانات في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز.





هذا ووضح آشلي سوليفان مدير هيئة الطوارئ بالولاية (SES)، إن قوات الجيش الأسترالي تساعد في إتمام عمليات الإنقاذ ليلاً، وأن مزيدا من الدعم في طريقه إلى المجتمعات استعدادًا للفيضانات المقبلة.





وقال سوليفان "الأرض التي نقف عليها هنا ستغرق في وقت لاحق اليوم".



أما ستيف كوك وزيرة خدمات الطوارئ، فقد أشارت إلى أن السكان في بعض المجتمعات قد لا يرون ممتلكاتهم تتأثر بشكل مباشر، ولكن قد يتعرضون للعزل بسبب الفيضانات.





وقالت "نشهد الآن فيضانات متعددة، وموجات كثيرة في المناطق المغمورة بالفعل بسبب الأمطار السابقة".





وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تصل ذروة الفيضان على بعد حوالي 20 كيلومترا من منبع فوربس صباح الجمعة إلى البلدة بحلول المساء.





وفي إطار الاستعدادات، تم إنشاء سكن للطوارئ في مدرسة محلية بالمنطقة المتضررة.



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تم إطلاع بيروتيه من قبل هيئة الطوارئ على تطورات الوضع في منطقة فوربس، حيث قدمت حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية المزيد من دعم الإغاثة في حالات الكوارث.





يمكن للمنتجين الأساسيين وغيرهم من الأشخاص المتضررين من الفيضانات التحقق من أهلية المنح والتقدم من خلال موقع هيئة المساعدة الريفية في نيو ساوث ويلز.





وفي المناطق المتأثرة بالفيضانات، تسبب نهر Murrumbidgee في حدوث فيضانات كبيرة وأوامر إخلاء في منطقة Wagga Wagga .





وصل ارتفاع منسوب النهر إلى 9.72 مترًا صباح يوم الجمعة ، فوق مستوى ديسمبر 2010 وفي طريقه إلى رقم قياسي في عام 1952 بحلول المساء.





من المتوقع أن تتفاقم الفيضانات الكبرى في منطقة Hay بحلول منتصف نوفمبر بينما من المتوقع حدوث فيضانات أخرى في Tumut وNarrandera.





في الغرب، تتدفق الفيضانات في نهر Baron Darling، مما تسبب في فيضانات في مناطق Mungindi، Mogil Mogil و منطقة Walgett.





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