اتهام شرطي في نيو ساوث ويلز بالقيادة تحت تأثير الكحول

يُزعم بتورط شرطي تحت التمرين من شرطة نيو ساوث ويلز في حادث سيارة، قد تجاوز فيه الحد القانوني لشرب الكحول بنسبة أعلى بخمس مرات تقريبًا من الحد المسموح.





تم اتهام ضابط الشرطة البالغ من العمر 25 عامًا بمخالفة قوانين شرب الكحول والقيادة في الولاية بعد حادث حصل بعد ظهر الأربعاء في منطقة Ashcroft جنوب غرب سيدني.





وتقول الشرطة إن الرجل هو شرطي تحت التمرين وكان له تورط في الحادثة في منطقة جنوب غرب العاصمة وكان حينها خارج الخدمة.





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تم نقله إلى مركز شرطة ليفربول حيث خضع لفحص شرب الكحول لتصل القراءة المزعومة لنسبة الكحول إلى 0.243.





وتشعر مفوضة الشرطة كارين ويب "بقلق بالغ" بشأن الحادث، قائلة إن الضابط انضم إلى الشرطة منذ أربعة أشهر فقط.





وتم تعليق رخصة قيادته ووظيفته على المحك أيضا.





وقالت ويب لإذاعة 2 جي بي في سيدني يوم الخميس "ستتم مراجعة وضعه الوظيفي اليوم".





سيتم عرض الأمر على المحكمة، لكن يمكن للمفوض فصل الضابط دون انتظار نتيجة القضية.





قالت السيدة ويب: "لا أعرف كيف يمكن تبرير هذا".





وتضيف: “ولكن يجب أن يحصل على فرصة للرد".





تم إصدار إخطار حضور للضابط وسيظهر أمام محكمة ليفربول المحلية في 14 ديسمبر.



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