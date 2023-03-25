كريس مينز يتعهد"ببداية جديدة" لولاية نيو ساوث ويلز وحزب العمال في حكومة أغلبية بعد 12 عاماً

النقاطالرئيسية: اعترف بيروتيه بالهزيمة في مكالمة هاتفية مع مينز في حوالي الساعة 9 مساء يوم السبت

حصل حزب العمل على المقاعد الـ 47 التي يحتاجها ليحكم بنفسه

قام الزعيمان بحملة انتخابية كبيرة في مقاعد حيوية في غرب سيدني، حيث يعيش ثلث ناخبي نيو ساوث ويلز

اكتملت قبضة حزب العمال عبر البر الرئيسي لأستراليا، مع ولاية تسمانيا الوحيدة التي تقودها حكومة ليبرالية.





واستناداً إلى العد التدريجي للأصوات في وقت متأخر من يوم السبت، أصبح كريس مينز رئيس الوزراء القادم لولاية نيو ساوث ويلز، وهو في طريقه لقيادة حكومة حزب العمال ذات الأغلبية.





وأعلن رئيس الوزراء المنتخب في خطاب فوزه أن حزبه "عاد وجاهز للحكم".





قال مينز: "لن نخذل شعب هذه الولاية".





"سنحكم للجميع في نيو ساوث ويلز. نحن نعلم أن التحديات ضخمة ، ونعلم أن المسؤوليات هائلة ، لكن NSW Labour قد عادت وجاهزة للحكم في هذه الولاية العظيمة."





كما شكر مينز رئيس الوزراء الليبرالي المنتهية ولايته دومينيك بيروت على خدمته.





وقال "لا يمكن إنكار أن هذه الحملة الانتخابية كانت ، ربما بشكل فريد ، نموذجًا للاحترام والكياسة. لم يتخذ أي من الحزبين الطريق المنخفض ، ولم يتعرض أي من الحزبين للضربة السيئة".



وكان رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي في طليعة الحملات الانتخابية في يوم الانتخابات عبر سيدني، ورحب بالسيد مينز في إحدى المناسبات الحزبية في سيدني.





قال رئيس الوزراء عن مينز: "إنه يمثل الأفضل في حزب العمال الأسترالي".





"رؤيته هي التي دائماً ما تكون في مكانها".





رشح السيد ألبانيزي نزاهة نظيره ورؤيته وتعاطفه وإنصافه من بين صفاته التوجيهية.



وكان الظهور المتكرر لألبانيز إلى جانب مينز خلال الحملة الانتخابية على النقيض من الغياب الملحوظ لزعيم المعارضة بيتر داتون عن جهود التحالف من أجل إعادة انتخابه.





قال كريس بوين ، رئيس الحزب الفيدرالي في الانتخابات العمالية ، إن مينز أدار "حملة رائعة للغاية".





وقال للصحفيين "يمكن أن يكون رئيس وزراء من حزب العمال مثل (نيفيل) وران و (بوب) كار."



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وعندما تحقق حلم حزب العمال، بدأ تحليل الخسارة الليبرالية.





ووصل رئيس الوزراء الليبرالي السابق جون هوارد إلى مقر الحزب الانتخابي، متردداً في التعليق على النتيجة، قائلاً "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".





وقال إن دومينيك بيروتيه تولى منصب رئيس الوزراء في "ظروف صعبة للغاية" بعد الرحيل المفاجئ لغلاديس بيرجيكليان.





وقال السيد هوارد عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته: "إنني معجب به بشدة".





وثم سمع عن تصريح السيد بيروتيه للتنحي عن منصب كزعيم ليبرالي.



وقال المتحدث باسم الخزانة الفيدرالية والليبرالية الكبيرة أنجوس تيلور إنه من الخيول المشاركة في الدورات عندما سئل عما إذا كانت السياسات الليبرالية التقدمية حول تغير المناخ وأصوات المدينة قد خسرت أصواتهم في البلاد.





قال تيلور لشبكة سكاي نيوز: "عليك أن تقوم بحملة حيثما تكون نقاط قوتك".



NSW Premier Dominic Perrottet with his wife Helen Perrottet and daughter Celeste arrive to cast their votes on NSW state election day. Source: AAP / AAP وقام الزعيمان بحملة انتخابية كبيرة في مقاعد حيوية في غرب سيدني، حيث يعيش ثلث ناخبي نيو ساوث ويلز.





صوت رئيس الوزراء في Beecroft يوم السبت برفقة زوجته هيلين وابنتها سيليست، حيث باع متطوعو المدرسة الكعك والنقانق للناخبين.





وصوّت مينز في جنوب سيدني في كوجارا، رافقته زوجته آنا وأبناؤهم الثلاثة، ووعد برؤية جديدة للولاية.





"صوّت لبداية جديدة لولاية نيو ساوث ويلز، لفريق لديه خطة للخدمات الأساسية، ومدارسنا ومستشفياتنا، الذي سيقف ضد الخصخصة ويضع حقاً سكان نيو ساوث ويلز في المرتبة الأولى".



NSW Premier Dominic Perrottet (far left) and his wife Helen Perrottet (second left) voting on NSW state election day, in the seat of Epping, in Sydney, Saturday, March 25, 2023. Source: AAP / AAP واقترحت النائب الفيدرالية المستقلة عن فاولر داي لي أن هناك مخلفات من عمليات الإغلاق القاسية لـ COVID-19 التي ضربت مجتمعها في سيدني خلال إدارة نيو ساوث ويلز الأخيرة.





وقالت لشبكة ABC: "في الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن كيفية معاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية، أعتقد أنه لا تزال هناك بقايا من ذلك في مجتمعنا، ولذا هناك شعور بأن الحكومة أهملتنا حقاً".





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