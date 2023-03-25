إليك كل ما تحتاج معرفته حول التصويت في انتخابات ولاية نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية: سيصوت أكثر من 4 ملايين من سكان نيو ساوث ويلز يوم السبت

إليك ما يمكن توقعه وما يجب القيام به في الكشك المخصص للتصويت

قد لا يتم اعلان نتائج الانتخابات مساء السبت

يبدأ التصويت في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث من المقرر أن يدلي الملايين بأصواتهم في 93 دائرة انتخابية في جميع أنحاء الولاية.





واتخذ ما يقرب من الربع قرارهم بالفعل، حيث تم تقديم ما يقرب من 1.2 مليون صوت قبل يوم الاقتراع و 92000 صوتاً عبر البريد بحلول صباح يوم الجمعة.



يأمل السيد دومينيك بيروتيه في قيادة الحزب لولاية رابعة في المنصب، بينما يهدف زعيم المعارضة كريس مينز إلى تشكيل حكومة حزب العمال لأول مرة منذ 12 عاماً.





إليك ما تحتاج إلى معرفته إذا لم تقم بالتصويت بعد.



اين أتمكن من التصويت؟

بالنسبة لأولئك الموجودين في نيو ساوث ويلز اليوم، يتميز الموقع الالكتروني لمفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلز بأداة بحث عن العنوان يمكن استخدامها للعثور على أقرب مركز اقتراع لك، ستتمكن أيضاً من معرفة مراكز الاقتراع التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة.



غالباً ما توجد مراكز الاقتراع في المدارس العامة المحلية والمراكز المجتمعية وقاعات البلديات.





التصويت عبر الإنترنت غير متاح لانتخابات الولاية هذا العام، التصويت عن طريق الهاتف متاح للأشخاص الذين يعانون من ضعف البص، ولكن ستغلق الخدمة في الساعة 1 بعد الظهر.



كيف اصوت؟

عند وصولك إلى مركز الاقتراع، سيتم تمييز اسمك وعنوانك من القائمة بواسطة أحد موظفي اللجنة الانتخابية، وسيتم توجيهك بعد ذلك إلى مقصورة تصويت خاصة.





وسوف تتلقى ورقتين اقتراع لملئهما، هناك ورقة اقتراع صغيرة مع القليل من الأصفر في الأعلى، للجمعية التشريعية، وهي مجلس النواب في برلمان الولاية، وورقة الاقتراع الأكبر - البيضاء - خاصة بالمجلس التشريعي أو مجلس الشيوخ.





وبالنسبة لورقة الاقتراع الصغيرة، ستصوت لممثل الدائرة الانتخابية للولاية التي تعيش فيها، وسوف تصوت لهم لتمثيلك لمدة أربع سنوات، ويمكنك فقط التصويت للمرشحين الذين يتنافسون في دائرتك الانتخابية.



وسيتعين عليك كتابة الرقم واحد في المربع بجوار المرشح الذي هو خيارك الأول، ويمكنك أيضاً تضمين المزيد من الخيارات عن طريق وضع الرقم 2 في المربع بجوار خيارك الثاني، والرقم ثلاثة بجوار خيارك الثالث، وهكذا دواليك حتى تضع رقماً بجوار كل المرشحين.





بالنسبة لورقة الاقتراع الأكبر، ستصوت لنصف المجلس التشريعي، سيكون لديك خياران: التصويت فوق أو أسفل الخط.



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للتصويت فوق السطر، يجب أن تكتب الرقم في مربع تصويت جماعي أعلى الخط الأفقي الكبير في ورقة الاقتراع.





وإذا كنت تصوت أسفل السطر، فيجب عليك كتابة الرقم واحد في المربع بجوار المرشح الذي هو خيارك الأول، ثم الرقم الثاني بجوار خيارك الثاني، وهكذا حتى تختار 15 مرشحاً بترتيب التفضيل.





وعند الانتهاء، سيتم توجيهك لوضع أوراق الاقتراع الخاصة بك في صناديق الاقتراع ذات الصلة ليتم فرزها، وسيكون تصويتك مجهول الهوية تماماً.



هل أنت بحاجة إلى مساعدة للتصويت؟

إذا كنت تتحدث لغة أخرى غير الإنجليزية، فإن موقع مفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلز به معلومات عن التسجيل والانتخابات والتصويت في 24 لغة مختلفة.





ومع ذلك، إذا لم تكن لغتك مدرجة على الموقع الإلكتروني، أو إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات حول التصويت في الانتخابات، فيمكنك استخدام خدمة الترجمة الهاتفية المجانية لمساعدتك، ويمكن لمسؤولي الانتخابات توصيلك بهذه الخدمة عند وصولك إلى مركز الاقتراع.



وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن لمسؤول الانتخابات مساعدتك إذا لزم الأمر عن طريق إحضار ورقة الاقتراع إليك، ومساعدتك في ملء أوراق الاقتراع، ووضعها في صندوق الاقتراع.





لاحظ أن مسؤول الانتخابات سيرافقه مدقق أو عائلة أو صديق تثق به من اختيارك لضمان تقديم تصويتك بشكل صحيح.



عدم التصويت

التصويت إلزامي في جميع أنحاء أستراليا بما في ذلك ولاية نيو ساوث ويلز.





إذا لم تصوت في الانتخابات، فستتلقى مخالفة.



سيُطلب منك دفع غرامة قدرها 55 دولاراً مقابل عدم التصويت، يجب عليك الرد في غضون 28 يوماً من تاريخ إصدار الإشعار.



كيف تحسب الاصوات؟

ستبقى الأصوات المكتملة كما هي حتى يغلق التصويت رسمياً في الساعة 6 مساءً اليوم، سيقوم مسؤولو الانتخابات بعد ذلك بفتح صناديق الاقتراع والبدء في عد أوراق الاقتراع، سيتم توظيف المراقبين للتحقق من أن الأصوات يتم عدها بشكل صحيح.





ويتم فرز أوراق الاقتراع حسب التفضيل الأول لكل مرشح، وتُعرف أوراق الاقتراع التي تم ملؤها بشكل غير صحيح أو تركت فارغة باسم التصويتات غير الرسمية وسيتم تجاهلها، وسيتم عرض نتائج الفرز على موقع مفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلز فور ورودها.



متى تعلن نتائج الانتخابات؟

غالباً ما يكون التصويت في انتخابات الولايات قريباً، وقد لا يكون من الممكن استدعاء فائز بحلول نهاية ليلة السبت.



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يجوز لمفوض الانتخابات في نيو ساوث ويلز أيضاً إصدار إعادة فرز الأصوات إذا رأى ذلك ضرورياً، مما قد يؤدي أيضاً إلى تأخير النتيجة.





يمكن للمرشحين أيضاً الطعن في نتائج الانتخابات وطلب إعادة فرز الأصوات من المفوض.





في حين أنه من الممكن اعلان بعض التنبؤات عن النتائج، فإن نتيجة الانتخابات لن تكون رسمية حتى يعلن مفوض الانتخابات المرشح الناجح لكل دائرة انتخابية.





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