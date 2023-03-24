محلل سياسي: "الانتخابات فرصة للتغيير وعلى السياسيين الاهتمام بالحالة الاجتماعية لأنها على فوهة بركان"

NSW Premier Dominic Perrottet

NSW Premier Dominic Perrottet Source: AAP

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يتوجه ملايين الناخبين في نيو ساوث ويلز غدا إلى مراكز الاقتراع لاختيار مرشحين لبرلمان الولاية. تحالف الوطنيين والأحرار يحاول البقاء في السلطة للدورة الرابعة على التوالي بينما يحاول حزب العمال العودة إلى السلطة بعد اثني عشر عاما قضاها في المعارضة. فلمن سترجح الكفة؟ كلتا الجهتين تقول إن السباق متقارب جدا. ويمكن أن يؤدي إلى برلمان معلق لا تتمتع فيه أي من الجهتين بالأكثرية.

النقاط الرئيسية
  • ولاية نيو ساوث ويلز تقرر يوم غد من سيفوز بالسلطة لفترة 4 سنوات قادمة
  • رئيس الحكومة وزعيم المعارضة يروجان للتصويت لهمافي محاولة أخيرة لكسب الأصوات قبل الانتخابات
  • وصل تحالف الأحرار والوطنيين إلى السلطة عام 2011
في اليوم الأخير للحملة الانتخابية في نيو ساوث ويلز انشغل رئيس حكومة الولاية دومينك بيروتيه وزعيم المعارضة كريس مينز بزيارة مناطق في نيو ساوث ويلز لحث الناخبين على دعمهما.

صباح اليوم كانت الرسائل التي أطلقها الزعيمان إيجابية. تحدثا عن قضايا سياسية ولم يتطرقا إلى الأمور الشخصية. بيروتيه جال في مناطق شمال سيدني، بينما كان كريس منيز في ضاحيتي باراماتا وأوبرن في غرب المدينة، حيث يرى حزب العمال أن الفوز بمقعد باراما أمرا حيويا لحظوظه الانتخابية.
Chris Minns was unanimously elected the state's opposition leader.
Chris Minns was unanimously elected the state's opposition leader. Source: AAP
وفي حديث صحفي قال مينز إنه معجب بيروتيه وهو شخص لطيف لكنه لا يريد الناس أن يصوتوا له. وقال بيروتيه إن الحملة كانت حضارية وهذا شيء جيد للديمقراطية في نيو ساوث ويلز كما قال.

توقع بيروتيه أن تكون النتائج متقاربة لكنه أمل بأن يفوز بمقاعد كافية لتشكيل حكومة أكثرية.
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ويتخوف حزب الأحرار من خطر سقوط مقعد North Shore بيد المرشحة المستقلة Larissa Penn المدعومة من قبل مجموعة Climate 200 كما يتخوف على مقعد Willoughby الذي كانت تشغله رئيسة الحكومة السابقة غلاديس بريجيكليان.

الزعيمان يحاولان كسب أصوات الناخبين الذين لم يحددوا خياراتهم بعد.
Antoine Azzi
Antoine Azzi Credit: Antoine Azzi
وفي حديث مع SBS Arabic24 يقول رئيس تحرير جريدة التلغراف الأستاذ أنطوان القزي إن الحزبين الرئيسيين يركزان على أمور متشابهة مثل الصحة والمواصلات والتعليم.

"الأحرار وعد بتعزيز القطاع الصحي وتحديث المستشفيات وإنشاء عيادات متجولة كما وأن العمال وعد بزيادة عدد العاملين الأساسيين في قطاعي الصحة وخدمات الطوارئ والتعليم حيث وعد حزب العمال بتحويل 10 آلاف مدرّس من مؤقت إلى دائم".

ولفت القزي إلى أن "السباق في هذه الانتخابات كان سباقا كلاسيكيا وغطت عليه مواضيع آخرى منها صفقة الغواصات وتبعها إعلان الحكومة الفدرالية عن صيغة تعديل الدستور لإعطاء صوت دائم للسكان الأصليين في البرلمان".

وأضاف: "الزعماء يقومون بجولات ميدانية تحكي عن أمور يومية صغيرة يمكن تحسينها لكن الحالة الاجتماعية على فوهة بركان". ولفت القزي إلى المشاكل التي حصلت مؤخرا خلال مظاهرات ومظاهرات مضادة بين المتحولين جنسيا وأشخاص آخرين لا يؤدونهم.
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"الحالة خطيرة جدا فعندما يستدعى عناصر الشرطة لحماية أشخاص من مجموعة تقول إنها مظلومة، والاعلام يزكي هذه الطروحات، كل هذا يحصل دون القدرة على إبداء الرأي، إذن على السياسيين أن ينظروا إلى الحالة الاجتماعية لمعرفة ماذا سيفعلون تجاهها".

استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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