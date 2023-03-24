تمويل حكومي إضافي مع تزايد أعداد المشردين في أستراليا

ستحصل خدمات التشرد على تمويل إضافي مع تزايد الحاجة للدعم وسط ارتفاع أعداد المشردين في أستراليا.

TENT CITY PIONEER PARK FREMANTLE

Luke (34) who has been on the streets for over two years helps clear up rubbish at the tent city in Pioneer Park in Fremantle, Friday, January 22, 2021. Dozens of tents have been set up at the camp since the Christmas period located opposite the office of Communities Minister Simone McGurk and is now home to about 100 people. (AAP Image/Richard Wainwright) NO ARCHIVING Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • خدمات التشرد تتلقى المزيد من التمويل الحكومي مع تزايد أعداد المشردين
  • ستمنح حكومة ألبانيزي 67.5 مليون دولار للولايات والأقاليم في العام المقبل لتمويل الخدمات الحيوية
  • أظهرت بيانات التعداد السكاني الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن حوالي 123 ألف شخص كانوا بلا مأوى في عام 2021
ستمنح حكومة ألبانيزي 67.5 مليون دولار للولايات والأقاليم في العام المقبل لتمويل الخدمات الحيوية، بعدما أظهرت بيانات التعداد السكاني الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن حوالي 123 ألف شخص كانوا بلا مأوى في عام 2021.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بعام 2016، حيث أن غالبية الأشخاص المشردين حديثاً هم من النساء وثلثهم تقل أعمارهم عن 24 عاماً.
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هذا التمويل الذي سيدفع لمرة واحدة هو امتداد للاتفاق الوطني للإسكان والتشرد الحالي حيث تضع الحكومة خطة وطنية جديدة للإسكان والتشرد تبدأ في 2024/25.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة لتمرير تشريع لصندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي، والذي قد لا يمر في مجلس الشيوخ إذا فشل في تلبية مطالب المعارضين.
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نشر في: 24/03/2023 1:32pm
آخر تحديث: 24/03/2023 2:13pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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