تمويل حكومي إضافي مع تزايد أعداد المشردين في أستراليا

النقاط الرئيسية خدمات التشرد تتلقى المزيد من التمويل الحكومي مع تزايد أعداد المشردين

ستمنح حكومة ألبانيزي 67.5 مليون دولار للولايات والأقاليم في العام المقبل لتمويل الخدمات الحيوية

أظهرت بيانات التعداد السكاني الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن حوالي 123 ألف شخص كانوا بلا مأوى في عام 2021

ستمنح حكومة ألبانيزي 67.5 مليون دولار للولايات والأقاليم في العام المقبل لتمويل الخدمات الحيوية، بعدما أظهرت بيانات التعداد السكاني الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن حوالي 123 ألف شخص كانوا بلا مأوى في عام 2021.





ويمثل ذلك زيادة بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بعام 2016، حيث أن غالبية الأشخاص المشردين حديثاً هم من النساء وثلثهم تقل أعمارهم عن 24 عاماً.



هذا التمويل الذي سيدفع لمرة واحدة هو امتداد للاتفاق الوطني للإسكان والتشرد الحالي حيث تضع الحكومة خطة وطنية جديدة للإسكان والتشرد تبدأ في 2024/25.





يأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة لتمرير تشريع لصندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي، والذي قد لا يمر في مجلس الشيوخ إذا فشل في تلبية مطالب المعارضين.



اقرأ أيضاً اشتباكات عنيفة خارج كنيسة في سيدني بين داعمين ومناهضين لمجتمع المثليين

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.



توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.