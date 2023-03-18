أداء التحية النازية على درجات البرلمان الفيكتوري واندلاع اشتباك مع المتظاهرين حول حقوق المتحولين جنسيًا

Key Points
- اشتبك المتظاهرون حول حقوق المتحولين جنسيا في منطقة الأعمال المركزية بملبورن يوم أمس
- سارت مجموعة من النازيين الجدد في أرجاء المدينة لأداء التحية النازية
- قامت الشرطة بتقييد العديد من الأشخاص
سار حوالي 30 شخصًا من الحركة الاشتراكية الوطنية على طول شارع سبرينج في ملبورن بعد ظهر يوم أمس، وأدوا التحية النازية مرارًا وتكرارًا في مسيرة مناهضة لحقوق المتحولين جنسياً.
كما حملوا لافتات تدعو المتحولين جنسياً بأسماء مسيئة، بينما تحدثت الناشطة البريطانية المناهضة للمتحولين جنسياً كيلي جاي كين مينشول إلى الحشد.
وهذا ما أدى إلى اشتباك المجموعة المعارضة للمثليين مع مئات الآخرين الذين كانوا يحتشدون من أجل حقوق المتحولين جنسياً.
حمل المتظاهرون المؤيدون للمتحولين لافتات تضمنت رسائل مثل "حياة المتحولين جنسيًا على كراهية تيرف" و "لا يتم تحديد النساء من خلال أجسادهن."
عندها قامت الشرطة بتقييد العديد من الأشخاص وبدا أنه تم استخدام رذاذ الفلف، وظل شارع سبرينج والمنطقة المحيطة به مغلقين أمام حركة المرور لعدة ساعات.
Neo-Nazis clashed with transgender rights supporters outside Parliament House in Melbourne on Saturday. Source: AAP
يمكن للدولة الأسترالية أن تحظر التحية النازية، ولكن يقول الخبراء إن الأمر لن يكون سهلاً.
أما المعارضة الفيكتورية فأدانت تصرفات بعض المتظاهرين، قائلة إنه لا يوجد مكان في المجتمع للنازية الجديدة.
وقال بيان مشترك للنائبين الليبراليين ديفيد ساوثويك وبراد باتين إن "تصرفات النازيين الجدد اليوم هي محاولة متعمدة للتحريض على الكراهية والعنف ولا تقل عن كونها مقززة."
"هؤلاء الأفراد المخزيون والأيديولوجية البغيضة التي يروجون لها ليس لها مكان في دولتنا ولا يجب التسامح معها."
Transgender rights supporters at a protest in Melbourne on Saturday. Source: AAP
"فيكتوريا أفضل من هذا."
توجهوا الآن إلى للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على