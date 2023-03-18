أداء التحية النازية على درجات البرلمان الفيكتوري واندلاع اشتباك مع المتظاهرين حول حقوق المتحولين جنسيًا

تم إغلاق شارع سبرينج في وسط مدينة ملبورن أمام حركة المرور حيث تظاهر مئات المتظاهرين أمام البرلمان الفيكتوري.

n1.jpg

Police remove a protester during a transgender rights rally, involving opposing neo-Nazi protesters, outside Parliament House in Melbourne. Source: SBS

Key Points
  • اشتبك المتظاهرون حول حقوق المتحولين جنسيا في منطقة الأعمال المركزية بملبورن يوم أمس
  • سارت مجموعة من النازيين الجدد في أرجاء المدينة لأداء التحية النازية
  • قامت الشرطة بتقييد العديد من الأشخاص
سار حوالي 30 شخصًا من الحركة الاشتراكية الوطنية على طول شارع سبرينج في ملبورن بعد ظهر يوم أمس، وأدوا التحية النازية مرارًا وتكرارًا في مسيرة مناهضة لحقوق المتحولين جنسياً.

كما حملوا لافتات تدعو المتحولين جنسياً بأسماء مسيئة، بينما تحدثت الناشطة البريطانية المناهضة للمتحولين جنسياً كيلي جاي كين مينشول إلى الحشد.

وهذا ما أدى إلى اشتباك المجموعة المعارضة للمثليين مع مئات الآخرين الذين كانوا يحتشدون من أجل حقوق المتحولين جنسياً.
اقرأ المزيد

طمأنة مستخدمي الغاز على الرغم من مخاطر النقص المتوقعة

حمل المتظاهرون المؤيدون للمتحولين لافتات تضمنت رسائل مثل "حياة المتحولين جنسيًا على كراهية تيرف" و "لا يتم تحديد النساء من خلال أجسادهن."
n2.jpg
Neo-Nazis clashed with transgender rights supporters outside Parliament House in Melbourne on Saturday. Source: AAP
عندها قامت الشرطة بتقييد العديد من الأشخاص وبدا أنه تم استخدام رذاذ الفلف، وظل شارع سبرينج والمنطقة المحيطة به مغلقين أمام حركة المرور لعدة ساعات.

يمكن للدولة الأسترالية أن تحظر التحية النازية، ولكن يقول الخبراء إن الأمر لن يكون سهلاً.

أما المعارضة الفيكتورية فأدانت تصرفات بعض المتظاهرين، قائلة إنه لا يوجد مكان في المجتمع للنازية الجديدة.
اقرأ المزيد

انتخابات نيو ساوث ويلز: كيفية إكمال أوراق الاقتراع؟

وقال بيان مشترك للنائبين الليبراليين ديفيد ساوثويك وبراد باتين إن "تصرفات النازيين الجدد اليوم هي محاولة متعمدة للتحريض على الكراهية والعنف ولا تقل عن كونها مقززة."
n3.jpg
Transgender rights supporters at a protest in Melbourne on Saturday. Source: AAP
"هؤلاء الأفراد المخزيون والأيديولوجية البغيضة التي يروجون لها ليس لها مكان في دولتنا ولا يجب التسامح معها."

"فيكتوريا أفضل من هذا."

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط 
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.


شارك
نشر في: 19/03/2023 10:33am, آخر تحديث: 19/03/2023 1:11pm
By AAP-SBS
تقديم: Christelle Bassil
المصدر: SBS

اخترنا لك

06:21
nabiha1.jpg

'أعمل 15 ساعة في اليوم': قصة صاحبة أقدم مطعم لبناني في ريف نيو ساوث ويلز

08:16
Ambulances arrive at St Vincent's Hospital

تعرفوا على شروط طلب سيارة الإسعاف وتكلفتها في أستراليا

Daily News Roundup (1).jpg

مقتل رجل رمياً بالرصاص أمام أعين طفله في جنوب غرب سيدني

14:21
SBS

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

13:46
Australian Passport

الحقوق التي تكفلها الجنسية الأسترالية: هل يتمتع المواطن الاسترالي بالحقوق ذاتها خارج الأراضي الأسترالية؟

Centrelink

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

13:31
Medicare healthcare cards in Sydney, Wednesday, Jan. 21, 2015. The Federal government has indicated there could be further changes to planned Medicare reforms after dumping a controversial GP rebate. (AAP Image/Joel Carrett)

أخصائي جراحة عامة: 'النظام الصحي في أستراليا كان يمشي بعكاز وانهار تماماً الآن'